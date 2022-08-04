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ТАСС

Мезенцев и Борисов обсудили перспективы космических проектов Союзного государства

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Флаги России и Беларуси
Флаги России и Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Стороны, в частности, затронули тему разработки российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили на встрече перспективные направления сотрудничества России и Белоруссии в космической сфере. Об этом во вторник сообщил Постоянный комитет Союзного государства.

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы перспективных направлений между Роскосмосом, Национальной академией наук и промышленными предприятиями Республики Беларусь, имеющими отношение к космической тематике", - говорится в сообщении на сайте Постоянного комитета.

Борисов и Мезенцев, в частности, обсудили разработку и создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки таких аппаратов Союзного государства. Они также договорились о создании рабочих групп по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере.

Ранее Мезенцев рассказывал ТАСС, что считает наукоемкие сферы перспективным направлением в плане развития союзных программ России и Белоруссии, в их числе биология и материаловедение. Он особенно отмечал актуальность расширения сотрудничества в космической области. По словам госсекретаря, работа межнациональной спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли имеет особое значение для экономик двух стран, ее деятельность востребована в сельском хозяйстве и дорожном строительстве. 

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Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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