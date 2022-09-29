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ТАСС

Работы по созданию российско-белорусского спутника ДЗЗ начнутся 1 января 2023 года

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Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.
Источник изображения: vestnik-glonass.ru

"Роскосмос" разрабатывает федеральный проект создания и эксплуатации российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли и космической системы на его основе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Создание российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стартует в начале следующего года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Во исполнение указаний президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина госкорпрорация "Роскосмос" разрабатывает федеральный проект создания и эксплуатации российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли и космической системы на его основе. Работы планируется начать уже с 1 января 2023 года", - сказал Борисов в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование".

В апреле председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков сообщил, что новый белорусско-российский спутник будет готов к концу следующего года. Эскизное проектирование аппарата было завершено в 2020 году. Предполагается, что у спутника будет сверхвысокое разрешение, которое расширит состав российско-белорусской группировки спутников. Он будет обеспечивать разрешение снимков до 0,35 м. 

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Роскосмос
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Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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