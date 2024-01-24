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ТАСС

Негативное воздействие на Россию через интернет с начала СВО выросло в 15 раз

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Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Эта цифра не будет уменьшаться, отметил начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями ФАДН Абдулгамид Булатов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Внешнее негативное воздействие на Россию через интернет-ресурсы в 2023 году увеличилось в 15 раз по сравнению с периодом до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Абдулгамид Булатов.

"В прошлом [2022] году объем негативного воздействия, осуществляемого через интернет-ресурсы, по сравнению со временем до начала СВО увеличился почти в 12 раз. В 2023 году он уже возрос в 15 раз, и эта цифра не будет уменьшаться", - сказал он, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Просветительство как механизм формирования духовно-нравственных оснований развития личности в современных условиях".

Ранее Булатов пояснил ТАСС, что западные страны пытаются внести раскол в российское общество на национальной и религиозной основе, в частности распространяя искаженные данные о потерях среди участников СВО из национальных республик.

XII Парламентские встречи проходят 23 января в рамках XXXII Международных Рождественских образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". 

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Страны
Россия
Украина
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