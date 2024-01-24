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Российский Су-30 вместо французского Rafale: эти страны сделали свой выбор (Military Watch Magazine, США)

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Тарасенков

MWM: Эфиопия, Алжир и Казахстан предпочли истребители Су-30 французским Rafale

Эфиопия отказалась от французских истребителей Rafale и закупила российские Су-30, пишет MWM. Ранее аналогичный выбор сделали Казахстан и Алжир. Су-30 превосходит французского конкурента практически по всем аспектам, отмечается в статье.

16 января было подтверждено, что Эфиопия стала пятнадцатой страной-оператором российского двухместного тяжелого истребителя Су-30, — по сообщению государственной Эфиопскской радиовещательной корпорации, Аддис-Абеба получит нераскрытое количество самолетов. Минимум два из них в настоящее время уже находятся в стране.

Вопрос, какие истребители Эфиопия приобретет взамен устаревших МиГ-23, купленных в 1980-х годах, и, возможно, даже некоторых из Су-27, полученных в конце 1990-х годов и, вероятно, дослуживающих свой срок, обсуждается уже давно. В начале 2022 года стало известно, что страна получит китайские легкие истребители L-15. Это говорит о том, что эти более легкие самолеты заменят МиГ-23, а Су-30 придут на смену Су-27 в рамках концепция использования дорогостоящих и дешевых систем оружия.

Хотя точный вариант Су-30 пока не раскрыт, скорее всего, это будет либо Су-30СМ, либо Су-30СМ2. Последний представляет собой усовершенствованную модификацию с двигателями АЛ-41Ф-1С от истребителей Су-35, которые снижают потребность самолета в техническом обслуживании и улучшают дальность полета и летные характеристики. Соперничать с ними за звание самых боеспособных на африканском континенте может лишь последняя партия Су-30МКА, поставленная ВВС Алжира в 2020 году. Ранее Эфиопия уже застолбила за собой этот статус, приобретя у России Су-27 три десятилетия назад.

Ранее Эфиопия рассматривалась в качестве ведущего заказчика французских истребителей Rafale (“Рафаль”). В частности, сообщалось, что после неудачных тендеров в ряде африканских государств, включая Марокко, Алжир и Ливию, Париж настырно рекламирует истребители Аддис-Абебе. До Эфиопии аналогичный выбор сделал Казахстан, отказавшись от Rafale и предпочтя Су-30СМ (об этом решении было объявлено 30 ноября 2023 года). Заместитель главнокомандующего силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев заявил, что Су-30 превосходят французские самолеты по соотношению “цена – качество”. Алжир и Ливия тоже выбирали между Rafale и Су-30 и тоже остановились на Су-30, хотя последняя впоследствии подверглась совместной атаке членов НАТО, а её правительство было свергнуто до завершения сделки.

Тем временем ВВС Индии, хотя и приобрели 36 самолетов Rafale, воздерживаются от дополнительных заказов и продолжают расширять свой парк Су-30, который уже превысил 270 истребителей. Приобретенный Эфиопией и Казахстаном Су-30СМ тесно связан с Су-30МКА, приобретенным Алжиром, и Су-30МКИ, приобретенным Индией, — все три модификации производятся на Иркутском авиационном заводе и считаются наиболее боеспособными вариантами истребителя.

Основные преимущества гораздо более легкого Rafale перед Су-30 — меньшие потребности в техническом обслуживании: его двигатели M88 — слабейшие среди аналогов и, соответственно, требуют меньше ремонта. При этом новейшие варианты Rafale оснащены более передовыми датчиками и электроникой, чем у Су-30, который не имеет новейших российских систем авионики, установленных на новых истребителях Су-57. В остальном Су-30 превосходит французского конкурента практически по всем статьям: у него почти вдвое больше дальность, минимум вдвое бóльший радар, обеспечивающий гораздо лучшую ситуационную осведомленность и дальность обнаружения в 400 км, а также гораздо выше потолок высоты, скорость и маневренность. Построенные в Иркутске Су-30 также оснащены двигателями с регулируемым вектором тяги, которые обеспечивают маневренность на малых скоростях, не имеющую аналогов среди западных истребителей. Наконец, дальность поражения в воздушном бою с использованием ракет Р-37М составляет свыше 300 км, что также намного больше, чем у любого западного класса истребителей.

Другие немаловажные факторы, предопределившие выбор Эфиопии, состоят в том, что Россия способна поставить Су-30 гораздо быстрее, чем Франция “Рафали” (нередко в течение года после подписания контракта), а также значительное сходство с уже имеющимися на вооружении Су-27, что позволит снизить требования к обучению. Наконец, еще один дополнительный момент: российский истребитель Су-30 прошел плотные боевые испытания, тогда как операции Rafale значительно скромнее и сводятся к загоризонтным ударам низкой интенсивности по минимально защищенным наземным целям.

Поскольку за Францией давно замечено, что она снабжает секретными характеристиками своих истребителей противников своих оборонных заказчиков – в частности, в ходе войны в Персидском заливе и Фолклендской кампании она облегчила партнерам по НАТО борьбу с иракскими и аргентинскими истребителями Mirage (“Мираж”), – Россия также стала рассматриваться более надежным партнером.

Эфиопия эксплуатирует советские истребители с 1980-х годов. После отделения Эритреи в 1993 году и приобретения российских МиГ-29 ее недавно сформированными ВВС Аддис-Абеба оперативно заказала истребители Су-27СК и их двухместные модификации Су-27УБК. В ходе эфиопско-эритрейской войны 1998–2000 годов Су-27 продемонстрировали уверенное превосходство, сбив четыре МиГ-29 без потерь, в результате чего Эритрея уже после войны приобрела два Су-27 для собственного флота. Поскольку с конца 2020 года Эфиопия столкнулась с гражданской войной, территориальными спорами с Суданом, продолжающейся напряженностью в отношениях с Эритреей и угрозами соседнего Египта по поводу прав на нильскую воду, ожидается, что приобретение Су-30 произведет революцию, упрочив способность страны противостоять угрозам со стороны любого из этих субъектов.

Су-30 обеспечит ВВС Эфиопии решающее превосходство над эритрейскими Су-27С и суданскими МиГ-29СМЕ. Отказ Франции предоставить Египту ракеты Meteor (“Метеор”) для истребителей Rafale также обеспечит Су-30 ВВС Эфиопии подавляющее преимущество в случае возможного столкновения. Это произошло потому, что в 2018 году Каир поддался давлению Запада и отменил заказ на поставку более мощных истребителей Су-35. Истребители Су-30СМ также обладают возможностями высокоточного удара, которые могут значительно улучшить возможности ВВС Эфиопии по оказанию воздушной поддержки против повстанцев в автономном регионе Тыграй.

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