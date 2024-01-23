Войти
ТАСС

Бербок заявила, что сейчас не время для "безответственных уловок" в вопросе помощи Киеву

286
0
0
Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров
Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Efrem Lukatsky

Глава МИД ФРГ выступила за то, чтобы ЕС не ослаблял усилий в этом вопросе

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила за то, чтобы ЕС не ослаблял усилий в вопросе оказания помощи Киеву. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Сейчас не время для безответственных уловок отдельных игроков тут [в ЕС]", - утверждала министр. "И в этом вопросе [оказания Украине помощи] в свете потрясений в мире для нас важно не ослаблять усилий", - сказала она.

"ЕС на протяжении двух лет без "но" и "если" давал понять, что мы находимся на стороне Украины, в том числе потому, что они защищают наш европейский миропорядок. В этой связи для нас важно вместе запустить финансовую помощь Европы. Над этим активно работает канцлер [Олаф Шольц], над этим активно работаю я как глава МИД", - заявила Бербок.

Как рассказал ранее высокопоставленный представитель ЕС, по традиции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по видеосвязи проинформирует европейских коллег о ситуации на фронте и потребностях Киева. По словам дипломата, главы МИД обсудят и подготовку к внеочередному саммиту ЕС 1 февраля, на котором страны сообщества должны согласовать новую программу помощи Киеву в €50 млрд, ее блокирует Венгрия.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
29.06.2023
Европа забила очередной гвоздь в гроб своего благополучия
08.05.2023
Сийярто: Венгрия будет бороться с так называемой прогрессивной внешней политикой ЕС
12.04.2022
Где в Беларуси разместят российские военные базы?
15.03.2022
ЦГС: Запад не знает замыслов России и боится
12.11.2021
Откуда у румын зуб на Россию
10.11.2021
США готовят поход на восток
01.09.2021
Пропишите Кабулу рецепт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе