Бербок заявила, что сейчас не время для "безответственных уловок" в вопросе помощи Киеву

Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава МИД ФРГ выступила за то, чтобы ЕС не ослаблял усилий в этом вопросе

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила за то, чтобы ЕС не ослаблял усилий в вопросе оказания помощи Киеву. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Сейчас не время для безответственных уловок отдельных игроков тут [в ЕС]", - утверждала министр. "И в этом вопросе [оказания Украине помощи] в свете потрясений в мире для нас важно не ослаблять усилий", - сказала она.

"ЕС на протяжении двух лет без "но" и "если" давал понять, что мы находимся на стороне Украины, в том числе потому, что они защищают наш европейский миропорядок. В этой связи для нас важно вместе запустить финансовую помощь Европы. Над этим активно работает канцлер [Олаф Шольц], над этим активно работаю я как глава МИД", - заявила Бербок.

Как рассказал ранее высокопоставленный представитель ЕС, по традиции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по видеосвязи проинформирует европейских коллег о ситуации на фронте и потребностях Киева. По словам дипломата, главы МИД обсудят и подготовку к внеочередному саммиту ЕС 1 февраля, на котором страны сообщества должны согласовать новую программу помощи Киеву в €50 млрд, ее блокирует Венгрия.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.