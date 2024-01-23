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В Европе по-прежнему не отказываются от концепции «зеленой энергетики», несмотря на то, что сегодня она сопряжена с огромными убытками и на данный момент не имеет экономической целесообразности.
Так, издание The Nordic Page сообщает о том, что власти Осло и Берлина изучают возможность поставок водорода из Норвегии в Германию. Страны намерены создать соответствующую инфраструктуру и обеспечить бесперебойный транзит уже к 2030 году.
- приводит издание слова норвежского министра торговли и промышленности Яна Кристиана Вестре.
В статье говорится, что на данный момент обсуждается возможность поставок «экологически чистого» водорода из Норвегии по трубопроводу, идущему в Германию для использования его в промышленных целях. Стороны совместно рассчитывают экономическую целесообразность проекта и технические требования для его будущей реализации.
- заявил министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд.
Очевидно, что таким образом европейские власти, в первую очередь, немецкие, пытаются найти замену российскому газу, чтобы не допустить уничтожения своей промышленности.
Между тем в материале говорится, что стороны осознают трудности, с которыми им придется столкнуться на пути реализации данного проекта. Причем, вполне вероятно, что на первых порах, до начала масштабного производства и поставок «экологичного» энергоносителя, проект будет убыточным.