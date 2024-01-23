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Военное обозрение

Власти Осло и Берлина изучают возможность поставок водорода из Норвегии в Германию

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Источник изображения: topwar.ru

В Европе по-прежнему не отказываются от концепции «зеленой энергетики», несмотря на то, что сегодня она сопряжена с огромными убытками и на данный момент не имеет экономической целесообразности.

Так, издание The Nordic Page сообщает о том, что власти Осло и Берлина изучают возможность поставок водорода из Норвегии в Германию. Страны намерены создать соответствующую инфраструктуру и обеспечить бесперебойный транзит уже к 2030 году.

В январе мы начали сотрудничать в сфере создания новых экологически чистых производств и рабочих мест, повышения энергетической безопасности и экономики замкнутого цикла. Важным шагом вперед является то, что сейчас мы продолжаем работу в рамках совместной целевой группы. Это наиболее эффективный способ достижения наших общих целей зеленой индустриализации и снижения выбросов

- приводит издание слова норвежского министра торговли и промышленности Яна Кристиана Вестре.

В статье говорится, что на данный момент обсуждается возможность поставок «экологически чистого» водорода из Норвегии по трубопроводу, идущему в Германию для использования его в промышленных целях. Стороны совместно рассчитывают экономическую целесообразность проекта и технические требования для его будущей реализации.

Норвегия хочет активно способствовать развитию рынка водорода в Германии и ЕС. Дальнейшее развитие отрасли должно быть сосредоточено на заключении долгосрочных рыночных соглашений между промышленными субъектами, позволяющих обеспечить достаточный уровень спроса и предложения

- заявил министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд.

Очевидно, что таким образом европейские власти, в первую очередь, немецкие, пытаются найти замену российскому газу, чтобы не допустить уничтожения своей промышленности.

Между тем в материале говорится, что стороны осознают трудности, с которыми им придется столкнуться на пути реализации данного проекта. Причем, вполне вероятно, что на первых порах, до начала масштабного производства и поставок «экологичного» энергоносителя, проект будет убыточным.

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Германия
Норвегия
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Евросоюз
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