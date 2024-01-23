В Минобороны ФРГ опасаются, что не наберут необходимого количества солдат ВСУ для обучения из-за ситуации на фронте

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Германия не намерена отказываться от поддержки Украины, наряду с поставками вооружений и боеприпасов, Берлин планирует готовить для ВСУ военнослужащих. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Немецкое Минобороны озвучило планы по подготовке украинских военнослужащих на этот год. По словам Фройдинга, в течение года через программу подготовки должны пройти не менее 10 тысяч украинских военных. Это по планам, а сколько на самом деле их будет, пока неясно. В Берлине опасаются, что из-за сложившейся на фронте ситуации и нехватки солдат на передовой, на учебу прибудет гораздо меньше всушников, чем планировалось.

В настоящее время мы рассчитываем, что в этом году их будет снова около 10 тыс., но при необходимости мы можем увеличить эту цифру. Однако на самом деле нам придется вместе с украинцами взвесить: как долго мы сможем отзывать их с фронта для квалификации, и как далеко можно будет продвинуться в квалификации?

- заявил представитель Минобороны ФРГ.

Подготовка будет вестись исключительно на полигонах Германии, ни о каком переносе обучения на территорию Украины речи не идет. Немцы не хотят рисковать, поэтому украинские военные поедут в Германию. Также часть всушников может отправиться в Польшу, там тоже будет продолжаться тренировочная миссия ЕС по подготовку военнослужащих для ВСУ.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что с начала российской спецоперации подготовили для ВСУ более 10 тысяч военнослужащих.