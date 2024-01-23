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В Иране испытали систему ПВО «Девятое дея»

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделение Вооруженных сил Ирана) успешно испытали систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности «Девятое дея» в ходе учений «Защитники неба Родины-2024». Об этом сообщил представитель учений, бригадный генерал Аббас Фараджпур, передает IRNA.

По его словам, система «Девятое дея» успешно отследила и уничтожила цели, идентифицированные единой сетью ПВО страны.

Фараджпур добавил, что в ходе учений системы ПВО противостояли целям условного противника в условиях радиоэлектронной борьбы.

Ранее в январе издание The Drive писало, что иранская баллистическая ракета средней дальности Kheiber Shekan способна достичь Израиля. Тегеран впервые применил ракету 15 января по позициям противника в сирийской провинции Идлиб.

В декабре стало известно, что подразделения ПВО Ирана получили новые беспилотники Karrar, вооруженные ракетой класса «воздух-воздух» для перехвата воздушных целей.

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Страны
Израиль
Иран
Продукция
Karrar
Проекты
БПЛА
Военные учения
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