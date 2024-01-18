В США заявили о способности иранской ракеты достичь Израиля

Иранская баллистическая ракета средней дальности Kheiber Shekan способна достичь Израиля, заявил обозреватель американского издания The Drive Говард Альтман.

Автор напоминает, что Тегеран впервые применил ракету 15 января по позициям противника в сирийской провинции Идлиб. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), для этого ракете пришлось преодолеть около 1300 километров. Также 15 января Kheiber Shekan использовалась Тегераном для нанесения ударов по объектам в Ираке и Пакистане.

Альтман пишет, что таким образом Иран продемонстрировал способность поражать цели далеко за пределами собственных границ. «Удар считается самым дальним за всю историю использования иранских баллистических ракет», — уверяет обозреватель.

Ранее КСИР заявил, что Иран выпустил более 20 баллистических ракет в ходе ударов по территории Ирака и Сирии в ночь на 16 января. Тогда же агентство Tasnim сообщило, что Иран впервые нанес ракетный удар баллистическими ракетами по штаб-квартирам террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана.

Двухступенчатая твердотопливная ракета Kheiber Shekan запускается с мобильной пусковой установки, смонтированной на тягаче. Оружие было впервые представлено Ираном в феврале 2022 года. Заявляемая Тегераном максимальная дальность полета баллистической ракеты составляет 1450 километров.