Иран вооружился дронами-перехватчиками

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Ирана получили новые беспилотные летательные аппараты Karrar, вооруженные ракетой класса «воздух-воздух» для перехвата воздушных целей. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Дроны с ракетами Majid передали военным в воскресенье. Отмечается, что беспилотники позволят перехватывать воздушные цели с меньшими затратами, чем при использовании истребителей. Работы по созданию средства ПВО на базе дрона проводили в рамках проекта «Расул».

Ракета Majid позволяет отслеживать и перехватывать цели с помощью тепловых и оптических головок самонаведения.

Ранее американская компания Anduril Industries представила беспилотник вертикального взлета и посадки Roadrunner, который сможет перехватывать другие дроны. Аппарат, запускаемый из компактного контейнера, получил два турбореактивных двигателя.

В августе стало известно, что Иран представил новый дрон Mohajer-10 с радиусом действия до 2000 километров. Аппарат может нести до 300 килограммов полезной нагрузки на шести точках подвески вооружения.