В состав турецкого флота введён головной фрегат национальной постройки Istanbul

19 января 2024 года на церемонии на турецком судостроительном предприятии Sefine Shipyard в Ялове на азиатском побережье Мраморного моря состоялся официальный ввод в состав военно-морских сил Турции сразу четырех единиц национальной турецкой постройки, включая головной фрегат F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM. Помимо фрегата, в состав турецкого флота были введены корабль комплексного снабжения А 1590 Derya, морской танкер А 575 Ütğm. Arif Ekmekçi и небольшой безэкипажный катер MARLIN. На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Головной фрегат F 515 Istanbul турецкой национальной постройки проекта TF-100 по программе MILGEM (с) www.turdef.com

Напомним, что головной турецкий фрегат F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM (Millî Gemi - национальный корабль) был построен в Стамбуле на турецкой военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard). Первоначально программой MILGEM предусматривалась постройка для ВМС Турции 12 корветов национальной разработки типа Ada (четыре единицы были введены в строй турецкого флота с 2011 по 2019 годы), однако затем было решено заменить в программе следующие после четырех первых (MILGEM-1 - MILGEM-4) корабли этого типа более крупными единицами, разработка которых была начата в Турции - четырьмя, а затем восемью, фрегатами проекта TF-100 (MILGEM-G).

Головным подрядчиком по проектированию и строительству всех кораблей программы MILGEM выступает турецкая проектно-конструкторская и закупочная государственная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM). Фрегаты проекта TF-100 представляют собой по сути увеличенный вариант корветов типа Ada и являются относительно небольшими кораблями для своего класса стандартным водоизмещением 3000 тонн и длиной 113,2 м и шириной 14,4 м. Церемония первой резки стали для головного фрегата проекта TF-100 (корабль MILGEM-5), получившего название F 515 Istanbul, состоялась на верфи Istanbul Naval Shipyard 19 января 2017 года, а церемония официальной закладки - 3 июля 2017 года. Головной фрегат был спущен на воду 23 января 2021 года, а 20 июня 2023 года на верфи на фрегате состоялась церемония подъема флага, после чего корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания.

Три серийных фрегата данного проекта F 516 Izmir, F 517 İçel и F 518 Izmit (корабли MILGEM-6 - MILGEM-8) после нескольких лет лоббистской борьбы были в декабре 2022 года заказаны трем разным турецким частным верфям, со сроком сдачи в течении 36 месяцев - соответственно Anadolu Shipyard (ADİK), Sedef Shipyard и Sefine Shipyard, - и официально заложены на них в один день 10 апреля 2023 года. 3 января 2024 года турецкий Исполнительный комитет оборонной промышленности (Savunma Sanayii İcra Komitesi - SSIK) утвердил постройку для турецкого флота еще четырех фрегатов типа Istanbul (корабли с MILGEM-9 по MILGEM-12).

Фрегат F 515 Istanbul в составе вооружения имеет четыре четырехконтейнерные пусковые установки турецких противокорабельных ракет Atmaca, 16-зарядную турецкую универсальную пусковую установку MIDLAS (Milli Dikey Atım Sistemi) для размещения зенитных управляемых ракет серии Hisar (SAPAN), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid (лицензионного производства турецкой компании МКЕК), турецкий 35-мм спаренный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz, две 25-мм дистанционо управляемые артиллерийские установки Aselsan STOP, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата, вертолет Sikorsky S-70B Seahawk постоянного базирования в ангаре. Радиоэлектронное вооружение тоже в основном турецкого производства.

Также введенный в строй ВМС Турции 19 января корабль комплексного снабжения А 1590 Derya был построен на верфи Sefine Shipyard в Ялове. Контракт на его строительство был выдан в июле 2018 года, корабль вышел в море на испытания 9 августа 2023 года. При полном водоизмещении более 26 тысяч тонн и длине 194,8 м, Derya стал вторым по величине кораблем турецкого флота после универсального десантного корабля Anadolu.

Морской танкер А 575 Ütğm. Arif Ekmekçi является вторым из двух единиц этого типа, построенных верфью Ada Shipyard в Тузле (Стамбул) по контракту, выданному в феврале 2021 года STM как головному подрядчику. Головной танкер А 574 Yzb. Güngör Durmuş был сдан турецкому флоту 22 декабря 2022 года. Второй танкер А 575 Ütğm. Arif Ekmekçi вышел в море на испытания 5 июля 2023 года. Танкеры этого типа имеют длину 106,8 м и способны перевозить 4372 тонны различных видов топлива и 631 тонну воды.

Опытный безэкипажный катер MARLIN совместно разработан и построен верфью Sefine Shipyard и компанией Aselsan, и проходил испытания с начала 2022 года. Катер имеет длину 15 м, развивает скорость до 36 узлов и способен нести различное вооружение.

Корабли, суда и катера национальной турецкой постройки, официально введенные в состав ВМС Турции на церемонии 19.01.2024 (с) SSB