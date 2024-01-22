Войти
ТАСС

Глава офиса Зеленского заявил, что Украина не приемлет замороженный конфликт с РФ

423
0
0
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press/ AP

Андрей Ермак сообщил, что украинская стратегия в 2024 году заключается в том, что быть реалистами, продолжать работу с союзниками и не останавливаться

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Украина не приемлет замороженный конфликт с Россией, поэтому переход к оборонительной стратегии в 2024 году для нее невозможен. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью французской газете Le Figaro.

Отвечая на вопрос издания, считает ли он ведение оборонительной войны опцией для Киева в 2024 году, Ермак указал, что "это невозможно". "Переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта", - пояснил он. По его словам, с 2014 года Украина находилась как раз в таком состоянии, поэтому власти республики "никогда не смирятся с замороженным конфликтом" с РФ. С точки зрения Ермака, украинская стратегия в 2024 году заключается в том, что быть реалистами, продолжать работу с союзниками и не останавливаться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 16 января, что не хочет замораживать конфликт с Россией. При этом он отметил, что получает вопросы о начале переговоров с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Россия разделяет неоднократно озвученную позицию Запада о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен. По его словам, для России возможно только завершение специальной военной операции за счет обеспечения своих интересов и достижения стоящих перед Россией целей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
20.05.2022
Ядерное оружие помогло России сохраниться, заявил глава "Росатома"
30.07.2021
Под боком России Зеленский нашел деньги на увеличение численности украинской армии
09.06.2020
wPolityce (Польша): информация о переводе американских военных появляется не случайно
17.10.2018
Тормозной путь НК-93
19.09.2014
НАТО может оказаться трудно противостоять военной стратегии Путина ("Reuters", Великобритания)
05.05.2014
Корму второго вертолетоносца типа "Мистраль" для ВМФ России спустят на воду в Петербурге
20.09.2010
"Ильюшин Финанс" останется продавцом самолетов Ан-148, сообщил глава корпорации "Иркут"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США