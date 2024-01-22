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ТАСС

Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия

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Источник изображения: Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Иван Гаврилюк сообщил, что Украина должна "восстановить" границы 1991 года, а против России должны быть предприняты "превентивные механизмы"

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия. Любой конфликт, по его мнению, заканчивается за столом переговоров и это относится к происходящему на Украине.

"Все войны заканчиваются за столом переговоров подписанием определенных документов. Думаю, то же самое произойдет и в нашем случае", - сказал Гаврилюк в интервью газете Tagesspiegel. Соглашение, по его словам, "будет подписано - с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, и Россией - с другой". "И в этом документе должен быть пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство представляет угрозу миру", - утверждал замминистра обороны Украины.

Вместе с тем, как считает Гаврилюк, Украина должна "восстановить" границы 1991 года, а против России должны быть предприняты "превентивные механизмы".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев ждет от Европы усиления санкций против Москвы после решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер объявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит свое ТЯО в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. 

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