«Дуэль между танками может обернуться их провалом»: в испанской прессе назвали причину отсутствия на поле боя ОБТ «Армата» и Abrams

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Местность Украины с большими степными равнинами очень удобна для применения бронетехники. Однако чернозем в зависимости от метеорологических условий может стать ловушкой для всех типов машин, особенно для более тяжелых, таких как танки.

Это очень плодородный тип почвы из-за богатого гумуса, но именно по этой причине дожди превращают ее в настоящую трясину, непроходимую для техники. Около 70% поверхности Украины занято черноземом

- говорится в издании Defensa.

Как указывается, с учетом массового использования бронетехники выглядит удивительным, что ни Украина, ни Россия не выдвинули на фронт свои, по крайней мере теоретически, самые совершенные и смертоносные танки.

Мы имеем в виду знаменитый М1 Abrams, который США поставили ВСУ, и Т-14 «Армата», новейшую и самую современную модель российской серии

- говорится в испанской прессе.

Как поясняется, можно назвать две причины их отсутствия на поле боя: одна оперативного характера, а другая, пожалуй, самая важная, имеет пропагандистский подтекст.

Abrams не используется, поскольку это очень сложная система вооружения с чрезвычайно сложной логистикой, поэтому, как полагает автор, украинским экипажам и группам технического обслуживания, вероятно, потребуется больше времени, чтобы освоиться с ОБТ. Что касается Т-14, то это совершенно новый танк, эффективность которого в бою еще предстоит продемонстрировать, поэтому его не спешат развертывать на фронте.

Дуэль между танками может обернуться их провалом. Abrams очень тяжелый танк, и во время боя он может попасть в «черноземную» ловушку, что станет пропагандистским поражением. «Армата» представляет собой лучшее из российской военной техники, и если бы ее боевое крещение обернулось громким фиаско, это стало бы катастрофой для СМИ

- полагают в испанской прессе.