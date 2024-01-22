«Дуэль между танками может обернуться их провалом»: в испанской прессе назвали причину отсутствия на поле боя ОБТ «Армата» и Abrams

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Местность Украины с большими степными равнинами очень удобна для применения бронетехники. Однако чернозем в зависимости от метеорологических условий может стать ловушкой для всех типов машин, особенно для более тяжелых, таких как танки.
- говорится в издании Defensa.
Как указывается, с учетом массового использования бронетехники выглядит удивительным, что ни Украина, ни Россия не выдвинули на фронт свои, по крайней мере теоретически, самые совершенные и смертоносные танки.
- говорится в испанской прессе.
Как поясняется, можно назвать две причины их отсутствия на поле боя: одна оперативного характера, а другая, пожалуй, самая важная, имеет пропагандистский подтекст.
Abrams не используется, поскольку это очень сложная система вооружения с чрезвычайно сложной логистикой, поэтому, как полагает автор, украинским экипажам и группам технического обслуживания, вероятно, потребуется больше времени, чтобы освоиться с ОБТ. Что касается Т-14, то это совершенно новый танк, эффективность которого в бою еще предстоит продемонстрировать, поэтому его не спешат развертывать на фронте.
- полагают в испанской прессе.