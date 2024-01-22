Американский генерал в отставке: Через десять лет армия Великобритании может сократиться на треть

Великобритания остается самым давним и верным союзником Соединенных Штатов, поддерживая практически все американские военные кампании, которые Штаты развязывали за последние десятилетия. Однако в будущем польза от Королевских вооруженных сил как для США, так и НАТО может сильно сократиться по объективной причине потери боеспособности английской армии.

И дело не только в том, что как и большинство европейских стран, осуществляющих военную поддержку Украины, Великобритания сильно истощила свои арсеналы без возможности их относительно быстрого восстановления. Американский генерал в отставке заявил в интервью британской газете The Times, что судя по статистике формирования количественного состава Королевских вооруженных сил за предыдущие годы, уже через десять лет армия Великобритании может сократиться примерно на треть.

Несмотря на то, что это по-прежнему наш важнейший союзник, он, увы, уже совсем не тот, каким был

— констатировал американский генерал.

Пригодные к службе жители Соединенного Королевства не горят желанием менять гражданский костюм на военную форму. Если тенденция недобора рекрутов сохранится, то к 2026 году Вооруженные силы Великобритании сократятся с нынешних 76 тысяч человек до 68 тысяч, а через десять лет на службе останется не более 52 тысяч человек. Это меньше численности личного состава Сил специального назначения ВС США. Союзники по НАТО уже обращают внимание на неспособность королевства в случае необходимости оперативно сформировать полноценную боеспособную бригаду и на изношенность военной техники.

К примеру, боеспособных танков, а речь идет о тех самых «непобедимых» английских ОБТ Challenger 2, в армии Великобритании насчитывается не более сорока единиц. Помимо этого, у некогда величайшей морской державы мира осталось около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою. В августе 2022 года новейший авианосец Королевского флота HMS Prince of Wales не смог отплыть дальше берегов Туманного Альбиона, чтобы добраться до США. Судно сломалось менее чем через сутки после выхода из порта. Авианосец стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов провел в море всего 87 дней из первых двух лет службы, столкнувшись с «экстренной механической проблемой».

По количественному составу современные британские вооруженные силы сравнялись с английской армией времен начала XIX века. Хотя еще в 1990 году только в сухопутных войсках Соединенного Королевства служило вдвое больше военных. Несмотря на растущие оборонные расходы, Минобороны Великобритании планирует сократить в ближайшие годы численность Вооруженных сил до 72,5 тыс. человек. Причем наблюдается как тенденция недобора рекрутов, так и отток хорошо подготовленных кадров из британских ВС в частный сектор, где выше зарплаты и лучше условия труда.

Впрочем, проблема недобора военнослужащих наблюдается почти во всех армиях НАТО, включая немецкий бундесвер, ВС Италии и даже сами Соединенные Штаты. В частности, Пентагон в последние годы предпринимает шаги по снижению обязательных требований годности рекрутов по медпоказаниям, образованию и другим. Одновременно Минобороны США увеличило разовые выплаты при заключении контракта и поднимает жалованье действующим военным. Однако проблема нехватки военнослужащих в ряде армий НАТО не столько в деньгах, сколько в том, что современная западная молодежь совсем не желает менять комфортную гражданскую жизнь на пусть и основательно либерализованные, но все же суровые будни армейской службы.