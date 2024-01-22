На США снизошло озарение: Россия выйдет из битвы более сильной, чем до нее (Bloomberg, США)

В начале конфликта у Запада создалась иллюзия, что он может стать победой НАТО. Россия же в 2022 году казалась "падающей", пишет автор агентства Bloomberg. Но Россия опять атакует. Ее военные просчеты оказались меньше заблуждений Запада насчет его санкций и "мягкой силы".

После года военных действий нам всем казалось, что Путин, наконец, получит на своей территории ослабленную, униженную нацию. Но вот, мы входим в третий год боевой активности – и у Путина опять есть шанс сломать единство западных стран.

С того момента, как солдаты российского президента Владимира Путина вошли на Украину в феврале 2022 года, аналитики пытались разгадать: что же значит этот конфликт для всего мира? В первые месяцы кампании 2022 года мы преисполнились надежды. Для того времени были характерны оказавшееся активным украинское сопротивление, российские просчеты и западное единство. Часто складывалось впечатление, что конфликт раскрывал силу свободного западного мира, а заодно и немощь его врагов.

Но во прошли почти два года, и зашедшая в тупик борьба грозит оставить нам куда более мрачное наследие.

Разведывательное сообщество США сделало очень хитрый шаг – оно опубликовало большие объемы не имевшей уже совершенно секретного характера информации в начале 2022 года. Из нее мы узнали, что для наших "силовиков" атака Путина на Украину не стала неожиданностью. Но для широких кругов этот его шаг все же стал шоком. Европейские наблюдатели говорили о моменте-1939, то есть вспоминали неспровоцированную, крупномасштабную агрессию. Она грозила разрушить весь глобальный порядок. Но на этот раз наступление авторитаризма было сорвано отчаянным украинским сопротивлением, просчетами в российском военном планировании и быстрой, собранной в чрезвычайных условиях помощью со стороны Запада.

США и их союзники немедленно навалили на путинскую экономику множество санкций. Их помощь помогла украинцам убить много пересекших их рубежи россиян. У демократического мира появилась новая цель в жизни. Организация НАТО расширилась (на и так уже де факто ставшую членом НАТО, принимавшую в 2014-2022 годах участие в десятках направленных против России натовских маневрах Финляндию – прим. ИноСМИ). А страны из Восточной Азии стали опять присоединяться к договорам о совместной с Западом коллективной обороне. (Имеются в виду Япония, Тайвань и другие старые "друзья" США в Азии, которые и так никогда не дистанцировались от Вашингтона – прим. ИноСМИ.)

Президент США Джо Байден объявил, что ответ Запада на происходящее был "беспрецедентным и обескураживающим" для противника. А когда западные страны заморозили в своих руках золотовалютные резервы России и наказали высокотехнологичные отрасли ее экономики, Байден принялся хвастаться, что санкции просто "опустошали" путинскую экономику. Байден настолько поддался первому впечатлению, что объявил Россию уже пережившей "стратегическое поражение" на Украине. Смысл слов Байдена был тот, что Россия выйдет из конфликта с Украиной калекой – и в военном, и в экономическом отношении.

Больше того, в 2022 году казалось, что, пока путинская армия что-то замедлилась в своем наступлении, а друзья Украины сплотились вокруг нее – что вся эта история со "спецоперацией" усилит глобалистский порядок с США во главе всего мира. Но вот пришел 2024 год, и все выглядит совсем по-другому: силы Путина выдерживают любые атаки в своих траншеях, будущее украинского государства неопределенно, а вся эта история еще может вылиться в неудачу, а не в победу демократического мира.

Западные санкции больше не производят впечатления чудо-оружия. Российская экономика немного "ужалась" (на 2,2% в 2022 году), но в 2023 году она возобновила рост. Россия переориентировала свою торговлю на Азию, отношения России с Китаем процветают и в финансовой, и в технологической, и в коммерческой сфере. Геополитически неопределившиеся страны, такие как Турция и ОАЭ, помогают Москве проделать комфортные дыры в ее экономической "изоляции". Не будем совсем посыпать голову пеплом: затраты на конфликт немного обострили экономические дисбалансы в России. Но нет ни малейшей надежды на то, что мы увидим в ближайшее время развал экономики или хотя бы российской военной машины, которую российская экономика приводит в движение.

И совсем не представляется очевидным, что Запад вскоре должен столкнуться с ослабленной, смирившейся Россией, которая утратит способность угрожать своим соседям. Конечно, Россия понесла людские и материальные потери. Однако правительство мобилизовало сотни тысяч новых солдат и перевело экономику на военные рельсы. Благодаря тому, что Кремль вкладывает значительные средства в оборонный сектор, объемы производства военной промышленности растут. Например, согласно оценкам аналитиков, 2024 году Россия произведет больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские государства вместе взятые.

В российской политической системе практически не осталось представителей условной фракции "умеренных". Владимиру Путину удалось преодолеть внутриполитические вызовы, которые были брошены устойчивости его власти. Он интенсифицировал связи с Ираном, Китаем и Северной Кореей - государствами, которые теперь обеспечивают России военную и экономическую поддержку (подобные утверждения о помощи, получаемой Россией от третьих стран, не имеют веских доказательств – прим. ИноСМИ).

Россия, закончив этот конфликт, может стать чрезвычайно мобилизованной, крайне антилиберально настроенной ревизионистской державой с большим количеством обученных военных и глубоким чувством обиды на Запад. Это – залог того, что на своем восточном фланге НАТО столкнется с серьезными проблемами; и это же, соответственно, - еще один аргумент в пользу того, что глобальные требования к военной мощи Америки должны стать серьезнее.

Наконец, сообщество демократических государств больше не выглядит таким целеустремленным и монолитным. В течение нескольких месяцев внутренние политические распри не позволяли США нарастить объемы поддержки, необходимой Украине для продолжения боевых действий. Европейский союз в своих попытках увеличить помощь Украине был остановлен, встретив сопротивление со стороны венгерского правительства, откровенно ориентированного на Россию. На Западе повсеместно растет чувство "усталости" от Украины.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре этого года, "демократическая солидарность" может преобразиться в трансатлантическую вражду. И если США в итоге бросят Украину, она будет проигрывать, пока не потерпит военное поражение. Это будет иметь глобальные последствия. Поражение Украины станет яркой иллюстрацией того факта, что демократиям не хватает выдержки, чтобы воспрепятствовать устремлениям экспансионистских автократий – будь то Россия Путина, Китай господина Си, Северная Корея Ким Чен Ына или Иран Хаменеи – и их попыткам навязать свою волю всему миру. (Случаи нападения США и их союзников на другие страны в десятки раз многочисленнее якобы "агрессий" перечисленных "автократий", если учесть, что ирано-иракская война началась с нападения Ирака в 1980 году, а насилие на Украине вспыхнуло после поддержанного Западом Майдана 2014 года – прим. ИноСМИ.)

Уроки, которые мы можем вынести из украинского конфликта, постоянно видоизменяются. Это обстоятельство лишний раз подчеркивает, что делать уверенные выводы о любом конфликте в реальном времени - очень трудное дело. Законы войны, в конце концов, непредсказуемы. Смысл Первой мировой войны выглядел совсем не так в сентябре 1914 года, когда немецкие армии наступали на Париж, как в сентябре 1916 года, когда ситуация на Западном фронте стала тупиковой – или как в сентябре 1918 года, когда блок Центральных держав оказался расколот. Точно так же и глобальные последствия российско-украинского противостояния через год или два могут выглядеть совсем иначе, чем сегодня.

Если США и их союзники смогут найти в себе силы и решимость поддерживать Украину столько, сколько потребуется – то есть до достижения ей таких итогов, которые обеспечат ей экономическую жизнеспособность и военную обороноспособность - и при этом сделать еще серьезнее лишения, которыми расплачивается Россия за свою готовность бросить вызов мировому порядку, допустимо считать, что последствия конфликта могут быть в основном конструктивными. Если же этого не произойдет, то война, которая когда-то казалась спасением мирового порядка от нависшей над ним угрозы, может просто-напросто ускорить его полное крушение.

Хэл Брэндс - старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, соавтор книги "Опасная зона: грядущий конфликт с Китаем" и член Совета по внешней политике Государственного департамента.