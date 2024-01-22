Премьер-министр Украины заявил о выделении «рекордной суммы» на строительство оборонительных сооружений

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Изменившаяся обстановка на фронте заставила власти Украины уделить повышенное внимание вопросам обороны, а не наступления. Об этом свидетельствует заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о выделении больших средств на строительство оборонительных сооружений на линии фронта и в непосредственной близости от нее.

Глава украинского правительства назвал выделенную на строительство линий обороны сумму «рекордной». Она составляет 17,5 миллиарда гривен (более 466 миллионов долларов). О происхождении данных денег не сообщается, вероятно, это – очередная западная финансовая помощь.

Данные средства будут перечислены ответственным ведомствам и областным государственным администрациям. До этого кабинетом министров был расширен перечень тех ведомств, которые обладают правом на заказ строительных работ по возведению фортификационных сооружений.

Сейчас украинские власти в спешном порядке начинают заниматься вопросами строительства линий обороны вблизи фронта. Ранее вопросам фортификации Киев должного внимания не уделял, находясь в плену иллюзий относительно «успеха контрнаступления» и «скорой победы».

Но контрнаступление ВСУ, предпринятое летом 2023 года, полностью провалилось, а инициатива на фронте перешла к российской армии. Теперь украинский режим обеспокоен предстоящим активным наступлением ВС РФ и связанными с ним рисками прорыва к стратегически важным городам страны, которые не были защищены нормальными оборонительными линиями.