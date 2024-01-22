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Военное обозрение

Пресса Польши: Экс-министр обороны Блащак выдумал контракт на поставку автоматов Grot ВСУ, пытаясь оправдать их закупки

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не заключала контракты с Польшей на поставку автоматических карабинов Grot, заявление экс-министра обороны Мариуша Блащака о якобы подписанном соглашении с Киевом является неправдой. Об этом пишет портал Onet.

По данным портала, в марте прошлого года Блащак, занимавший пост министра обороны, заявил о том, что Украина якобы подписала контракт на поставку польских автоматических карабинов Grot. Как оказалось, никакого контракта не было, Блащак таким образом хотел оправдать закупку данного оружия польской армией, так как данный карабин критиковали из-за его ненадежности. Желая показать, что оружие "достойное", министр заявил, что "карабины настолько хороши, что их даже заказала Украина".

Как оказалось, никакого контракта нет ни у производителя, ни у Минобороны Польши. Украинская армия действительно использует польские карабины Grot, но примерно 10 тысяч автоматов были переданы ВСУ в качестве военной помощи.

В конце февраля 2023 года Блащак подписал дополнение к контракту 2020 года, тем самым увеличив закупки штурмовой винтовки Grot в интересах польской армии. Всего польская армия в период до конца 2026 года должна получить почти 88 тыс. винтовок GROT C16 FB-A2 калибра 5,56×45 мм.

Польская штурмовая винтовка Grot создавалась изначально как оружие для подразделений территориальной обороны. В 2021 году автомат Grot, созданный для замены автомата Калашникова, попал в скандал. Как оказалось, качество выпускаемого оружия желает лучшего, а сама винтовка оказалась очень капризной. Автомат крайне ненадежен из-за множества технологических дефектов, может спонтанно прекращать стрелять и даже разваливается. Grot очень чувствителен к влаге и пыли, что также критически сказывается на его работоспособности. Позднее разработчики из Fabryka Broni "Łucznik" заявили об исправлении всех "недостатков".

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Страны
Польша
Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
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