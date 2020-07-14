Сделано в СССР: как долго Украина продержится без собственных боеприпасов (Апостроф, Украина)

Украина не способна самостоятельно обеспечить свои войска обычными вооружениями. У страны нет полного цикла производства боеприпасов. А у значительной части снарядов и ракет, доставшихся после распада СССР, истек срок хранения. Проблему нужно решать как можно скорее. Такое мнение высказал эксперт Международного центра перспективных исследований.

Разговоры о строительстве патронного завода в Украине велись с 2014 года

Советское наследство

На днях, по просьбе Украины, Эстония передала нам 2 тысячи 400 пистолетов Макарова, которые раньше были на вооружении эстонской армии. Выполняя просьбу, министр обороны Эстонии отметил, что таким образом его страна поддерживает союзника, который воюет уже шесть лет.

Самозарядный пистолет Макарова разработан в СССР после Второй мировой войны и поступил на вооружение в далеком 1951 году. После распада Союза ПМ продолжил службу в силовых структурах постсоветских государств, стран бывшего соцлагеря, а также некоторых государств Азии, Африки и Ближнего Востока. Сейчас эстонцы постепенно избавляются от этих пистолетов в связи с переходом на стандарты НАТО. Украина также заявила о переходе на стандарты альянса, но при этом вынуждена принимать в подарок от союзников устаревшее оружие.

Поставки пистолетов Макарова из Эстонии лишний раз показывают, что на шестом году войны, несмотря на отдельные успехи в создании высокотехнологичного ракетного оружия ("Ольха" и "Нептун"), Украина пока не способна самостоятельно обеспечить свои войска обычными вооружениями. Это не только пистолеты Макарова, но и боеприпасы собственного изготовления - патроны и снаряды различных калибров.

Будучи втянутой в войну в Донбассе, Украина оказалась в двойственной ситуации. С одной стороны, в наследство от СССР мы получили значительные запасы советского оружия и боеприпасов, а с другой, неоднократно заявляли о переходе на стандарты альянса. Советские боеприпасы отличаются от НАТОвских. Например, калибр штатного патрона под автомат Калашникова АК-74 составляет 5,45 мм, а под американскую винтовку М16 - 5,56 мм. Тяжелая артиллерия государств - членов НАТО использует калибр в 155 мм, а советская (оказавшаяся в распоряжении ВСУ) - 152 мм. Другими словами, советские боеприпасы для западного оружия не подходят.

Поэтому нам было бы полезно развивать производство боеприпасов с учетом НАТОвских номенклатур. С другой стороны, необходимо восполнять расход патронов, снарядов и ракет советского производства, потраченных во время боевых действий в Донбассе. В итоге, на седьмом году войны Украина пока не имеет полного цикла производства собственных боеприпасов ни НАТОвского, ни советского образца.

Артиллерийские снаряды и ракеты

Перед началом войны на украинских складах и арсеналах насчитывалось более 2 миллионов тонн снарядов и ракет, доставшихся нам после распада Союза. У значительной части этих боеприпасов истек срок хранения. Об этом заявлялось еще в 2004 году во время ликвидации последствий взрыва арсенала в Новобогдановке (Запорожская область). Тогда говорилось, что утилизации подлежат около полутора миллиона тонн снарядов и ракет. Очевидно, это было связано с тем, что в довоенные годы из-за недостаточного финансирования на Украине почти не производилось техническое обслуживание и ремонт практически всей номенклатуры имеющихся боеприпасов.

Регулярные взрывы на артиллерийских складах также истощили советские запасы. К примеру, в результате взрывов в Балаклее и Калиновке в 2017 году и в Ичне - в 2018 году, судя по всему, пострадали артиллерийские снаряды для наземной артиллерии калибра от 100 мм до 152 мм. Все это заставило войска экономнее расходовать боеприпасы во время боевых действий. В армии даже начала ощущаться нехватка боеприпасов для всех типов артиллерии, включая реактивную. По оценкам экспертов, если интенсивность боев в Донбассе снова достигнет уровня лета 2014-го либо зимы 2015 года и будет продолжаться в течение нескольких месяцев, то украинской армии может не хватить ни артиллерийских, ни танковых снарядов. На этом фоне обесцениваются любые достижения украинского ОПК и становится бессмысленной любая война.

Попытки побороть "боеприпасный голод" предпринимаются уже в течение нескольких лет. Так, в мае 2017 года была утверждена государственная целевая программа создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года.

Отмечу, что стандартный артиллерийский снаряд состоит из взрывателя, корпуса с боевым взрывчатым веществом, гильзы с метательным пороховым зарядом, а также капсюльной втулки со средствами инициирования взрыва. Замкнутый цикл производства артиллерийских выстрелов создавался на Украине путем кооперации различных предприятий.

В 2019 году государственная холдинговая компания "Артем", которая входит в госконцерн Укроборонпром освоила производство 152-мм артиллерийского снаряда. В том же году было налажено серийное производство 300-мм управляемой ракеты "Ольха" для одноименных ракетных комплексов, разработанных на киевском КБ "Луч"; были закончены работы по модернизации 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в рамках проекта "Верба". Производство взрывчатых веществ готовилась обеспечить кооперация предприятий, созданных на базе НПО "Павлоградский химзавод".

В конце 2019 года Укроборонпром сообщил, что шосткинский казенный завод "Импульс" запустил производственный комплекс по изготовлению всех необходимых деталей для инициирования артиллерийских снарядов и ракет. С открытием этих мощностей на "Импульсе" был налажен полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракет, способный удовлетворить потребности минобороны.

Однако на Украине существовала проблема с производством порохов и метательных зарядов. Произошло это потому, что в довоенные годы шосткинский пороховой завод "Зирка", который ранее обеспечивал артиллерийскими метательными зарядами армии государств всего соцлагеря, пришел в упадок. В 2019 году говорилось о возобновлении производства пороха на "Зирке", хотя бы даже на основе импортного сырья. Информации о том, насколько успешными были эти попытки, нет.

Патроны

Если с производством артиллерийских боеприпасов есть определенные достижения, то с патронами к стрелковому оружию - все значительно хуже. До войны боеприпасы калибра 5,45 и 7,62 мм изготавливал Луганский патронный завод (ЛПЗ). В июне 2014 года его взяли под контроль боевики так называемой "Луганской народной республики".

Информация о дальнейшей судьбе предприятия весьма противоречива. По одним данным, оборудование ЛПЗ было вывезено в Россию. Были сведения, что в конце июля 2014 года украинская авиация нанесла удар по ЛПЗ для того, чтобы его мощностями не воспользовались сепаратисты. Тем не менее в 2016 и 2017 годах боевики заявляли о попытках восстановить на заводе производство патронов. Удалось ли им достичь каких-либо успехов - неизвестно. Во всяком случае, ЛНР и ДНР не очень-то нуждаются в собственном патронном производстве - все необходимое им в избытке поступает из России.

Что же касается Украины, то разговоры о строительстве патронного завода велись с 2014 года. Так осенью 2014 года тогдашний гендиректор Укроборонпрома Роман Романов пообещал, что Укроборонпром планирует "в течение двух лет построить современный завод по производству снарядов и патронов".

Несмотря на все обещания, в 2016 году завод так и не был построен. Но в 2017 году президент Петр Порошенко снова пообещал все-таки построить на Украине патронный завод, который выпускал бы продукцию, соответствующую стандартам НАТО. Была названа и смета строительства - 1,4 миллиарда гривен.

После этого заявления о строительстве патронного завода не было слышно почти полтора года. Наконец, в декабре 2018 года стало известно, что на винницком государственном казенном предприятии "Форт", которое входит в сферу управления МВД, была запущена линия полного цикла производства пистолетных патронов калибров 9х18 мм и 9х19 мм.

Отмечалось, что производственные линии способны производить до 14 миллионов патронов в год. Оборудование было закуплено в Чехии, Польше, Турции и США. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в будущем на "Форте" может быть развернуто производство и других боеприпасов к стрелковому оружию калибра от 5,45 до 14,5-мм.

Этим планам не суждено было сбыться, потому что в марте 2020 года СБУ сообщила о фактах массового разворовывания средств на заводе "Форт". Отмечалось, что новейшие станки, которые были закуплены для производства боеприпасов, на самом деле изготовлены в начале прошлого века, технически неисправны и не отвечают условиям контракта. В результате злоупотреблений якобы были сорваны поставки дефицитных боеприпасов для нужд вооруженных формирований Украины.

Считается, что советских боеприпасов на Украине еще достаточно для того, чтобы вести войну в Донбассе с низкой степенью интенсивности. Однако патроны нужны не только для того, чтобы стрелять по противнику. Боеприпасы расходуются и во время учений, так что, в любом случае их запасы постепенно подходят к концу. Дефицит пытаются ликвидировать, в том числе путем внешних поставок. Одним из наших партнеров являлась Литва, которая в 2015-2019 годах передала Украине стрелковое оружие и несколько миллионов патронов, сделанных еще в СССР. Тем не менее проблему с собственным производством патронов, снарядов и ракет нужно решать как можно скорее, иначе даже конфликт низкой интенсивности рано или поздно оставит нас безоружными.

Денис Попович