Поиски оптимального стрелкового оружия

Калашников – фильм, автомат и историческая правда

Создатель самого массового автомата в мире Михаил Калашников. Фото Reuters

«Услужливый дурак опаснее врага». К сожалению, у нас слишком часто забывают об этой истине. Вот, к примеру, служил на Севере славный подводник. Он потопил несколько кораблей противника и был удостоен звания Героя Советского Союза. Я умышленно не называю фамилию, поскольку нашелся сочинитель (мошенник), который написал, что капитан торпедировал германский линкор «Тирпиц».

Да, действительно, его лодка стреляла по линкору, идущему со скоростью 24 узла (44 км/ч) на дальность 20 кабельтовых (3,7 км). Вероятность попадания неуправляемой торпедой – менее одного процента. Естественно, выпущенные торпеды прошли мимо.

На линкоре даже не заметили торпед. Позже «Тирпиц» неоднократно ремонтировался в доке, но никаких следов попадания советской торпеды в корпус замечено не было.

Увы, за одним сочинителем (мошенником) последовали и иные любители сенсаций. Они напридумывали кучу деталей, в том числе и панику на линкоре. Что, мол, «Тирпиц» едва дотянул до базы и т.д. Соответственно, грамотные историки начали разоблачать брехунов, и имя капитана оказалось замешанным в грязной скандальной истории.

Как ни странно, но больше всего фейков и мифологии в нашей военной истории связано не с кораблями или пушками, а со стрелковым оружием. Вот, к примеру, 20 февраля 2020 года состоялась широко разрекламированная премьера фильма «Калашников» режиссера Константина Буслова. Официальные СМИ выдают только восторженные отклики об оном киношедевре.

Официальных СМИ выдают только восторженные отклики об оном киношедевре. Ну а мы обратимся к критическим оценкам «Калашникова» в СМИ и Интернете. Начну с возмущенных откликов либералов.

ПРО АВТОМАТ ИЛИ…

«Про автомат Калашникова слышали все. Если верить тексту перед титрами в конце фильма, на данный момент в мире продано более 200 млн единиц данного оружия».

«Сколько было убито людей из автомата Калашникова с момента его принятия на вооружение – несколько цифр (данные взяты из интернета):

– каждый год от пуль АК погибает примерно 250 тыс. человек;

– за последние 40 лет от пуль АК погибло и ранено около 80 млн человек».

«На мой взгляд, безнравственно снимать фильм про самое массовое оружие убийства и не поднимать нравственные вопросы. Кинематографическому Калашникову абсолютно все равно – кто и за что будет убит с помощью его изобретения. Про гуманизм нет ни словечка, ни намека».

«Актер, сыгравший Михаила Калашникова, постарался добавить красок в образ своего героя, но все равно получился стерильный, абсолютно неинтересный (для меня как зрителя) человек… Остается пририсовать крылышки и свечку поставить... Как всегда, у нас все перевернуто с ног на голову. Человек придумал оружие массового убийства, из которого убиты миллионы людей. Точка».

Как видим, здесь ничего нового. Это простой повтор стенаний либералов в 2017 году после установки памятника Калашникову. Согласно воззрениям либералов, русский народ неполноценный, и ему не следует создавать и производить оружие. Полемизировать с такими не желаю, благо им хорошо ответил Наполеон: «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую».

Многие журналисты и простые зрители крайне возмущены тем, что в «Калашникове» недостаточно обличений советского строя. Хотя в фильме и так ни к селу ни к городу введен выдуманный эпизод, как офицер НКВД пытается убить Калашникова.

Начальник КБ Ковровского завода В.А. Дегтярев показан барином, партийным боссом, разъезжающим на ЗИС-110. Между тем Василий Алексеевич встретил революцию 1917 года слесарем Сестрорецкого оружейного завода с образованием три класса церковно-приходской школы. А к моменту встречи в Калашниковым Дегтярев был Героем Социалистического Труда, лауреатом трех Сталинских премий, имел три ордена Ленина, два ордена Суворова и другие награды. Дегтярев имел звание генерал-майора и ученую степень доктора технических наук.

В фильме показан и еще один знаменитый оружейник – Алексей Иванович Судаев. В 1924 году умер отец 12-летнего Алеши. Судаев поступил в профтехучилище и с 17 лет работал слесарем.

18 июля 1942 года на вооружение Красной армии был принят ППС-42 – пистолет-пулемет Судаева. На мой взгляд, это был лучший автомат под пистолетный патрон. Замечу, что после 1945 года лицензионные и пиратские варианты ППС выпускались в Венгрии, Польше, Финляндии, Корее и даже ФРГ.

Судаев стал лауреатом Сталинской премии, кавалером орденов Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и других наград.

Риторический вопрос, кем бы стали Дегтярев, Судаев и Калашников, просуществуй самодержавная сословная Российская империя еще 30 лет?

А теперь посмотрим более серьезную статью, опубликованную в газете «Коммерсантъ» № 33 от 22 февраля 2020 года: «Выехали на автомате. Соцреалистический портрет оружейника в фильме «Калашников»:

«Из полевого госпиталя он (Калашников. – А.Ш.) вместе с другими ранеными переправляется в тыл. По пути происходит короткое столкновение с немецкими солдатами, во время которого Калашников наглядно убеждается, что новенький, буквально только что принятый на вооружение пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) не самое эффективное оружие, конструктивные недостатки которого могут стоить солдату жизни. После этого он загорается идеей изобрести надежный и безотказный автомат…

Еще о доме напоминают слегка заблюренные флешбэки в босоногое детство, когда маленький Миша Калашников бегал по двору и пытался стрелять по курам из самодельного обреза. Одержимость ребенка оружием наводит на тревожные фрейдистские мысли, но этот фильм не для циников и скептиков – если авторы и говорят страшные вещи, то, как шварцевская принцесса, исключительно по наивности, без всякой задней мысли.

Первым изобретением Калашникова еще до войны был прибор учета моторесурсов танка, обративший на себя внимание Георгия Жукова, тогда командующего Киевским особым военным округом, и рекомендованный к производству. Но создатели картины об этом «забывают», преподнося своего героя как абсолютного новичка, поначалу не вызывающего доверия у старших товарищей. Впрочем, очень скоро он получает полную поддержку казахстанского военного начальства и отправляется со своим автоматом в Москву, чтобы представить его на конкурсе Главного артиллерийского управления РККА. И хотя везет ему не сразу (автомат Калашникова, каким он известен всему миру, будет сконструирован и принят на вооружение только в 1947 году), фильм беспрепятственно катится по прямой колее стандартного байопика, не задерживаясь ни на чем, что могло бы хоть как-то зацепить зрителя».

Для чего я привел длинную цитату из «Коммерсанта»? Да чтобы показать, как умный и опытный журналист, пусть настроенный против Калашникова и советской власти, так и не смог разобраться в истории создания автомата. Кстати, это равно касается 99,9% зрителей фильма, включая тех, кто прочитал десятки статей о конструкторе автоматов.

Так что же было на самом деле?

Начну с того, что в 60–70-х годах XIX века на вооружение пехоты были приняты нарезные казнозарядные винтовки. И сразу началась борьба за увеличение дальности стрельбы. В итоге к концу XIX века оружейники всех стран достигли предела – баланса между дальностью стрельбы, меткостью и весом винтовки. В России принимается на вооружение 7,62-мм винтовка образца 1896 года системы Мосина, а в Германии – 7,92-мм винтовка образца 1898 года системы Маузера.

Они могли успешно поражать колонны неприятельских войск на дальности 1 км и больше, особенно если те маршировали в «попугайских» расписных мундирах.

Но солдат умен: он переоделся в униформу под цвет местности, стал рыть окопы, прятаться за естественные препятствия, передвигаться короткими перебежками и т.д. И тут-то выяснилось, что винтовки всех стран мира обладают избыточной баллистикой, то есть у них больше, чем надо, заряд и патрон, и на войне эффективная дальность стрельбы в 400 м вполне достаточна.

С другой стороны, в ходе Первой мировой войны в странах Западной Европы появилось новое оружие – пистолеты-пулеметы, стрелявшие пистолетными патронами. Так, германский конструктор Гуго Шмайссер создал пистолет-пулемет МР-18 под патрон 9×19 мм – парабеллум. Автоматика работала по схеме свободного затвора. Имелось два типа магазинов – на 20 и 32 патрона.

Весной 1918 года МР-18 стал поступать в действующую армию и оказался очень эффективным в штурмовых частях. Фирма «Бергман» выпустила 17,7 тыс. таких автоматов.

ЧТО БЫЛО ДО 1917-го

А что было в России? В 1908–1910 годах умельцы из мастерских Ораниенбаумского полигона переделали под автоматическую стрельбу несколько германских 7,63-мм пистолетов «Маузер K-96» (С-96). При магазине в 20 патронов это было неплохое оружие ближнего боя.

Увы, премудрое начальство в те времена и не думало о ближнем бое. Какие тут могут быть «чистильщики окопов»? Генералам нужна была замена карабина более легким оружием. При сравнительных испытаниях одиночными выстрелами на 100 м маузер давал лучшую кучность, чем карабин образца 1907 года, однако проигрывал при стрельбе очередями, что вполне естественно. Посему автоматический пистолет-пулемет маузер был отвергнут премудрым начальством за ненадобностью.

В конце 1915 года конструктор В.Г. Федоров создал автомат под слабый японский патрон 6,5 × 50 мм арисака с магазином на 15 или 25 патронов. Принцип работы автоматики – отдача ствола с коротким ходом.

В 1916–1917 годах было выпущено около 200 автоматов Федорова, и на Австрийский фронт послана целая рота, вооруженная оными автоматами. Увы, автоматика работала крайне неудовлетворительно, я уж не говорю о том, что для производства 6,5-мм, а не 7,62-мм патронов винтовки Мосина, требовалось переделать несколько заводов. В РККА почти семь лет бились с автоматами Федорова и в конце концов отказались от них. Тем не менее в XXI веке десятки титулованных историков, раздувая щеки, публикуют фэнтези: «Ах, если бы не революция, то русская пехота, вооруженная автоматами Федорова, еще в 1917 году взяла б Берлин».

Но вернемся от бредовых фантазий к реальности.

МР-18 так напугал Антанту, что одной из статей Версальского договора производство пистолетов-пулеметов в Германии было запрещено. Так что, пистолет-пулемет – грозное универсальное оружие пехоты? Помните советские и российские фильмы, где немцы идут во весь рост на позиции Красной армии с пистолетами-пулеметами МР-40, стреляя «от живота веером»? Увы, если бы взаправду основным оружием пехоты вермахта был пистолет-пулемет, то красноармейцы безнаказанно расстреливали бы фрицев на дистанции 800–200 м из винтовок Мосина образца 1891 года.

Неустранимым недостатком пистолета-пулемета была малая прицельная дальность – 200 м. Да и на расстоянии 50 м попробуйте попасть в стоящего человека из МР-40 «от живота веером»!

А можно ли было сделать автоматическую винтовку для стрельбы нормальным патроном Мосина? Подобные попытки делались во многих странах, в том числе и в СССР, как, например, СВТ. Увы, вес получился слишком большим, автоматика оставляла желать лучшего.

Прорывом или даже революцией в стрелковом деле стало появление промежуточного патрона для создания принципиально нового основного стрелкового оружия пехоты.

В 1938 году Гуго Шмайссер принял революционное решение создавать патрон промежуточной мощности 7,92 × 33 Kurz и автомат под него. Первые образцы такого автомата получили название Mkf.42(H). Однако на вооружение он принят не был.

В 1943 году в Германии создали новый промежуточный патрон, укоротив гильзу патрона винтовки Маузера с 5,7 до 3,3 см, а метательный заряд уменьшив с 3,05 до 1,57 г.

И вот под этот «революционный» патрон Гуго Шмайссер создал в 1943 году свой автомат – 7,92-мм штурмовой карабин МР-43. В том же году немцы выпустили малую серию в 10 тыс. автоматов МР-43, которые были успешно применены на Восточном фронте.

Слегка модернизированный вариант автомата Шмайссера МР-44 в декабре 1944 года пошел в массовое производство. В угоду Гитлеру в октябре 1944 года его переименовали в 7,92 mm StG.44 (штурмовой карабин образца 1944 года).

После войны Stg.44 состояли на вооружении армий ГДР, Югославии, Франции, Швейцарии и Скандинавских стран, серийно производились в Чехословакии и Аргентине. В настоящее время сотни Stg.44 чехословацкого производства находятся на вооружении боевиков в Сирии.

В мае 1945 года в город Зуль, где находился завод «Хонель», принадлежавший братьям Шмайссер, вступили американские войска. Янки подробно допрашивают Гуго, но отказываются от его услуг. Дело в том, что американские оружейники тогда были одержимы идеей создания автомата под мощный винтовочный патрон и не нуждались в таком опытном конструкторе, как Шмайссер.

В июне 1945 года состоялся «размен». Советские войска ушли из Западного Берлина, а американцы – из Тюрингии. В начале июля в город Зуль входят части Красной армии. Гуго – член нацистской партии, но к Гитлеру он относился довольно прохладно. Братья Шмайссер вполне могли уехать с американцами, но предпочли дождаться русских.

Почти сразу Гуго поступает работать в советскую «шарашку» на бывшем предприятии «Густлов Верке». Дело в том, что летом 1945 года в Германии заработали многие десятки «шараг», где трудились германские инженеры и ученые. Там они создавали новейшие артсистемы, управляемые ракеты всех классов, донные мины, самонаводящиеся торпеды, подводные лодки, корабли на воздушных крыльях и т.п.

Можно ли утверждать, что «бериевские палачи» силой загнали за колючую проволоку в «шарашки» десятки тысяч немецких инженеров и ученых? Увы, они все добровольно шли работать в «шарашки» на территории восточной зоны оккупации. В Германии не было власти, зато был страшный голод. Русские хорошо платили. Тот же Гуго получал 150 марок в месяц. А главное, немцы знали, что их Гитлер покорил всю Европу, а русские накостыляли Гитлеру. Кому теперь надо служить?

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

В начале октября 1946 года стрелковую «шарашку» с «Густлов Верке» всего за один день эвакуируют в СССР. То же самое произошло и с остальными «шарашками» в Восточной зоне. Тут уже никто не спрашивал у немцев – бери семью, включая гувернантку, довольно приличный багаж, в том числе шкафы и рояли, и через несколько часов – в Союз.

Некоторые наши историки поносят Сталина за депортацию германских ученых. Да, Сталин виноват. Он поддался на шантаж США и приказал вывезти все германские НИИ из нашей зоны оккупации. Мало того, на Балтике было затоплено свыше 40 германских подводных лодок XXI серии, с которыми не могла бороться противолодочная оборона союзников. На лодках уже развивались бело-голубые флаги, а наши экипажи осваивали их.

И вот по всему Союзу вырос архипелаг германских НИИ. От санатория «Синоп» в Сухуми, где работали немецкие ядерщики, до Меншиковского дворца в Ораниенбауме, где создавались «умные» мины и торпеды. Германские специалисты в Ораниенбауме получали в месяц 5–8 тыс. руб., а директор «шарашки» – 3 тыс. руб. Правда, главный инженер Кокряков выбил себе персональный оклад – аж 3300 руб.!

Немцы пунктуально выполняли требования «режима секретности», но в выражениях не стеснялись. Советский инженер похвалился, что у нас нет безработицы. Доктор фон Левис отпарировал: «Пока вы много делаете это (он пнул ногой лежащую на козлах советскую торпеду), у вас, конечно, безработицы не будет».

Точно такая же «шарашка» была создана в городе Ижевске на оружейном заводе. В октябре 1946 года Шмайссера и еще около 60 германских специалистов привезли в Ижевск. Туда же отправили около 50 Stg.44 последнего образца и 10 785 листов технических чертежей автомата.

Немцев поселили в четырехэтажном доме № 133 на улице Красной, специально построенном для местной партийной элиты. Немцам положили приличные оклады от 2,5 до 10 тыс. руб. Замечу, что в то время С.П. Королев получал 6 тыс. руб., а И.В. Сталин – 10 тыс.

Чем занимались немцы в Ижевске? Так, например, инженер Оскар Бетцольд проектировал автоматическую пушку, а затем 7,62-мм пулемет с криволинейным стволом (зарплата 4 тыс. руб.).

Доктор Вернер Эрнст Грунер проектировал 7,62-мм ручной пулемет под патрон 1943 года по схеме полусвободного затвора (зарплата 6,1 тыс. руб.).

В Ижевске германская «шарашка» работала шесть лет. В 1952 году Гуго отправили в ГДР под надзор Штази, предварительно взяв грозную подписку «о неразглашении». Посему, когда у Гуго немцы спрашивали, что он делал в СССР, он грустно улыбался: «Давал русским некоторые советы».

В июле 1943 года на специальном заседании Наркомата вооружений было проведено обсуждение трофейных германских автоматических карабинов MKb. 42(H) калибра 7,92 × 33 мм (диаметр основания гильзы 11,9 мм), попавших к советским войскам на Волховском фронте зимой 1942/43 года и прошедших испытания на Щуровском полигоне под Коломной. По результатам испытаний было принято решение о создании оружия аналогичного класса с эффективной дальностью стрельбы около 400–500 м и о разработке нового патрона к нему.

В итоге на вооружение был принят патрон 7,62 × 41 мм, созданный в ОКБ-44. Пробная партия была выпущена в декабре 1943 года, поэтому его именовали патроном образца 1943 года. Этот патрон находился в малосерийном производстве. Однако в ходе доработок был создан фактически новый патрон 7,62 × 39 мм, который получил название «образца 1949 года» и в этом году пошел в массовое производство.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПАТРОН

Первым автоматом под промежуточный патрон стал АС-44 конструкции А.И. Судаева, выпущенный небольшой серией. В дальнейшем испытывались автоматы Булкина, Дементьева, Калашникова и др. Любопытно, что автомат АБ-46 (ТКБ-415) конструкции Алексея Булкина оставался фаворитом до конца 1947 года. Однако позже предпочтение было отдано автомату Калашникова АК-47. На вооружение его приняли в 1949 году. Как дорабатывался автомат Калашникова и почему именно он был принят на вооружение, до сих пор неизвестно из-за тотальной секретности. Любопытно, что исчезло даже личное дело Алексея Булкина.

Есть основания полагать, что в АК-47 были использованы идеи и узлы, принадлежавшие ряду конструкторов от Шмайссера до Булкина. Так, из последней версии автомата АС-44 конструкции Судаева в АК-47 были внесены такие конструктивные особенности, как вынос вверх затворной группы с большими зазорами, а также обеспечение контактного взаимодействия движущихся частей через малые площади. Увы, Алексей Иванович Судаев умер в Кремлевской больнице 17 августа 1946 года в возрасте 33 лет.

Разумеется, отрицать ведущую роль талантливого конструктора Калашникова просто нелепо.

Что же касается чертежа Stg.44, по ошибке скульптора попавшего на постамент памятника Калашникову на Садовом кольце в Москве, то убирать его не следовало. Автомат Гуго Шмайссера был как минимум ступенькой к автомату Калашникова.

Оба автомата стали принципиально новым видом оружия. Они вытеснили винтовки из пехотных подразделений, а пистолеты-пулеметы остались в своей нише: спецназ, артиллерийские части (на самооборону), полиция и т.д.

Участие или неучастие Шмайссера в доработке автомата Калашникова никоим образом не подрывает заслуги выдающегося советского конструктора. Как сказал Наполеон, «выиграл сражение не тот, кто предложил идею, а тот, кто взялся ее выполнять и довел битву до победы». А таким, несомненно, был Михаил Калашников. Его автомат будет еще долгие годы оставаться на вооружении российской и десятков других армий мира. На автомат будут навешивать лазерные прицелы, баллистические вычислители и другие «умные игрушки», но устройство самого автомата будет оставаться без изменений.

Разумеется, до новой революции в стрелковом оружии, то есть пока кто-нибудь не создаст реально действующий автомат со сгорающей гильзой, с жидким метательным зарядом и т.д.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.