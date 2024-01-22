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Военное обозрение

Буданов пообещал продолжение «тайных операций» ГУР МО Украины с высадкой на побережье Крыма

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Источник изображения: topwar.ru

Наступление российской армии, которое она ведет с осени прошлого года, не привели к успеху, украинская армия не допустила прорыва обороны. С таким заявлением выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Начальник ГУР МО дал очередное интервью иностранной прессе, на этот раз британской, рассказав об "успехах" ВСУ и "неудачах" российских войск. По словам Буданова, россияне наступают уже два месяца, но продолжают топтаться на месте, якобы неся "огромные" потери, которые они не могут покрыть даже с помощью имеющихся резервов. Также он утверждает, что ВС России испытывают "снарядный голод", несмотря на поставки боеприпасов из Северной Кореи.

Последняя их попытка наступать продолжается уже два месяца. Фактически, безрезультатно

- заявил Буданов британцам.

Говоря о дальнейших действиях ВСУ, которые могли бы привести к "победе", глава ГУР подчеркнул, что необходимо продолжать "давить" на Россию, в частности, в Крыму. Это означает ракетные удары, атаки с помощью воздушных и морских беспилотников, проведение "тайных операций". Буданов опять рассказал, как в прошлом году подразделения ССО якобы "высаживались" в Крыму, снова забыв добавить скольких жизней украинских военных стоило одно фото рядом с побережьем полуострова. Да и о попавшем в плен бойце ССО, который дал много интересной информации, генерал не вспомнил.

Наши подразделения в прошлом году неоднократно входили в Крым

- подчеркнул глава ГУР добавив, что такие акции будут продолжены с целью разрушения логистики "российских оккупантов" в Крыму.

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