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В настоящее время у Киева отсутствуют реальные возможности добиться озвученных целей по возврату утраченных территорий. Но есть некие «шансы на своего рода победу», правда – не в 2024, а в 2025 году. С таким заявлением выступил профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Как утверждает аналитик, необходимо сделать пять шагов, чтобы Украина смогла одержать эту «победу». Но реализация этого плана потребует определенного напряжения сил и западных государств.

Первый шаг аналитик связывает с усилением ударов ВСУ по кораблям Черноморского флота ВМФ России в Черном море, включая базы на Крымском полуострове. Украинские формирования и так давно пытаются этим заниматься.

Второй шаг – нанесение ударов по самому Крымскому полуострову и Крымскому мосту, связывающему регион с основной частью Российской Федерации. Естественно, возможные жертвы среди мирного населения эксперта не пугают.

Далее Брендс предлагает активизировать удары по военным объектам и транспортной инфраструктуре в самой Российской Федерации. О последствиях этих ударов в виде ответа России он тоже не говорит.

Четвертый шаг – конфискация замороженных в странах Запада российских активов и их передача Украине. В этом случае Россия может отреагировать аналогичным образом в отношении собственности западных компаний на своей территории. Да и другие страны мира засомневаются, стоит ли хранить в США и Европе свои деньги.

Наконец, пятый шаг – подготовка ВСУ к новому наступлению в 2025 году, что, по мнению аналитика, потребует от западных стран наращивания поставок артиллерии, дальнобойных ракет, систем противовоздушной и противоракетной обороны, бронетехники и истребителей. Но есть ли у Запада возможности и далее утилизировать свою технику? Брендс об этом не распространяется.

Однако, отмечает аналитик, и в этом случае Украина не сможет восстановить контроль над всеми территориями, утраченными с 2014 и даже с февраля 2022 гг. То есть, фактически он предлагает продолжить вооруженный конфликт с огромными потерями для ВСУ лишь для «укрепления позиций на переговорах».