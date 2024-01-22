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Замена устаревших ядерных ракет оказалась непозволительной роскошью для США (The Wall Street Journal, США)

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МБР Minuteman, аэрокосмический музей, военно-воздушная база Хилл, США
МБР Minuteman, аэрокосмический музей, военно-воздушная база Хилл, США.
Источник изображения: © flickr.com / Greg Goebel

WSJ: рост расходов затормозил модернизацию американского "ядерного щита"

В США программа по замене устаревающих ядерных ракет наткнулась на технические сложности и финансовые трудности, пишет WSJ. Поскольку стоимость работ выросла более чем на треть, Пентагон и конгресс должны пересмотреть проект – при этом у них есть полномочия его закрыть.

Прогнозируемая стоимость замены устаревающих ядерных ракет, установленных в шахтах на Великих равнинах, возросла более чем на треть — до 107 миллиардов долларов, сообщил Пентагон, и все это на фоне наращивания Китаем собственного арсенала. Проблемы в одной из приоритетных программ Пентагона оказывают давление на финансирование других — если Конгресс не согласует более широкое бюджетное соглашение, то в течение следующих нескольких лет столкнется с перспективой сокращений.

В заявлении министерство сослалось на плохое прогнозирование бюджета, проблемы с цепочками поставок и вызванную пандемией инфляцию в контексте 37-процентного увеличения расходов на совершенно секретную программу ВВС США Sentinel. Этот резкий подъем повлек ее автоматический пересмотр со стороны Министерства обороны и Конгресса, каждый из которых способен “свернуть лавочку”.

По данным управления Конгресса по бюджету, Пентагон уже планировал в течение следующих 10 лет потратить около 756 миллиардов долларов на поддержание и модернизацию ядерных сил. Срочности этим давно откладывавшимся решениям придало расширение арсеналов России и КНР.

Расходы включают замену межконтинентальных баллистических ракет Minuteman времен холодной войны на Sentinel, запуск флота новых подводных лодок-ракетоносцев класса Columbiaи модернизацию ядерных боеголовок и систем связи с привязкой к президенту, который обладает властью принимать окончательное решение в отношении их использования.

Отдельно, в рамках третьего элемента так называемой ядерной триады — бомбардировщиков — Пентагон приступил к созданию фантастического самолета типа “летающее крыло”B-21, предназначенного для полетов на тысячи миль и нанесения ударов по целям в глубоком тылу врага.

Обнародованный 18-го января анализ Минобороны США показал, что модернизация шахт для 450 ракет Minuteman, которые с 1960-х годов были построены в четырех штатах на Великих равнинах, оказалась сложнее, чем ожидалось, что затрудняет усилия по их вводу в эксплуатацию к 2029 году.

Начальник управления закупок ВВС Эндрю Хантер (Andrew Hunter) заявил в одном из интервью, что разработка самих ракет идет по графику, а большинство проблем возникает при модернизации шахтных установок и систем связи. По его словам, Военно-воздушные силы рассмотрят структуру управления программой и привлекут дополнительных специалистов. “Инструменты оценки затрат не в полной мере соответствовали поставленной задаче”, — сказал он.

Среди прочих проблем неспособность ведущего подрядчика Northrop Grumman повторно использовать запланированное количество существующей бункерной и коммуникационной инфраструктуры, сообщили в ВВС, и реализация программы потребовала сотен сделок с недвижимостью, чтобы сохранить доступ к территориям под бункеры и системы связи.

Конгресс узнал об этом в прошлом месяце после слов министра ВВС Фрэнка Кендалла (Frank Kendall) о том, что с Sentinel“возникли трудности”, что вызвало у многих законодателей беспокойство по поводу прозрачности программы. “Министерство должно обеспечить своевременную готовность Sentinelк замене существующих межконтинентальных баллистических ракет до истечения срока их службы”, — заявил представитель штата Алабама республиканец Майк Роджерс, председатель комитета по вооруженным силам.

Не обошлось без задержек и с новыми стратегическими атомными подводными лодками класса Columbia. Чиновники Пентагона говорят, что вероятность ошибки при своевременном завершении программ по замене оборудования, срок службы которого давно истек, и сдерживанию быстро растущего ядерного арсенала Китая невелика. Пентагон утверждает, что Китай обладает примерно 500 ядерными боеголовками, а к 2030 их количество удвоится.

Критики давно утверждают, что с функцией ядерного сдерживания в США прекрасно справляются подводные лодки и бомбардировщики, в связи с чем многомиллиардные инвестиции в ядерные ракеты подземного базирования попросту нецелесообразны. “В условиях, когда Пентагон обеспокоен расширением возможностей по созданию обычных вооружений при одновременном финансировании новых технологий, создание новой межконтинентальной баллистической ракеты — роскошь, которую мы больше не можем себе позволить”, — посетовал Билл Хартунг (Bill Hartung) из Института ответственного государственного управления Куинси.

В 2020 году NorthropGrummanвыиграла 13-миллиардный контракт на разработку Sentinel после ухода компании Boeing, курировавшей программу Minuteman. Компания занята созданием более 600 новых ракет, реконструкцией 450 шахтных установок и десятков подземных центров управления. Чиновники Минобороны США называют это крупнейшим инфраструктурным проектом со времен создания системы автомагистралей между штатами в 50-х годах прошлого века.

Northrop Grumman также возглавляет программу создания бомбардировщика B-21, чей первый полет состоялся в ноябре, а стоимость за штуку составляет 700 миллионов долларов. В заявлении Northrop Grumman говорится, что компания продолжает добиваться прогресса в разработке системы и намерена оказывать поддержку Военно-воздушным силам, “проводя оценку и обновляя прогнозы стоимости приобретения для будущих этапов программы”.

Автор: Дуг Кэмерон (Doug Cameron)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Minuteman
Ядерный щит
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