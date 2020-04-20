В США определились с ценой и сроками разработки МБР нового поколения

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В США собрались приступить к разработке межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения в рамках реализации программы стратегического сдерживания. Проектировать и строить ракету будет компания Northrop Grumman.

Еще в 2017 году два гиганта американской военной промышленности - Northrop Grumman и Boeing – подали заявки на участие в конкурсе на разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Однако затем Boeing приняла решение об отказе от участия в конкурентной борьбе. В итоге Northrop Grumman осталась единственным претендентом на разработку новой МБР.

Новая ракета, по планам американского военного ведомства, к концу 2020-х годов должна заменить МБР Minuteman III, разработанную еще во второй половине 1960-х годов. Поскольку за полвека эксплуатации Minuteman III подверглась лишь минимальной модернизации, необходимость в ее замене в течение ближайшего десятилетия не ставится под сомнение.

Сейчас одна из главных проблем – финансирование разработки и строительства новой МБР. По предварительным расчетам, весь процесс обойдется американской казне примерно в 85 млрд долларов. В том числе, до 2025 года Northrop Grumman Corp должна получить до 13 млрд долларов на научно-исследовательские работы.

Эта сумма будет выделена частями, поэтапно. Затем придется выделить еще 7,3 млрд долларов на завершение исследовательского цикла. С 2026 года более 61 млрд долларов американскому военному ведомству придется потратить на закупки новых межконтинентальных баллистических ракет.

Как известно, модернизация ядерной триады США в настоящее время рассматривается Белым домом в качестве приоритетной задачи в военном направлении. Дональд Трамп заявлял о стремлении вложить более 2 трлн долларов в укрепление обороноспособности американского государства и разработку новых вооружений. Планируется усовершенствовать межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики с ядерным оружием и подводные лодки с баллистическими ракетами.

Впрочем, сейчас эксперты говорят о том, что финансирование проектов американского военного ведомства может быть оставлено на прежнем уровне или даже уменьшено. Причина тому – огромные расходы и убытки, которые американское государство несет в связи с пандемией коронавируса. Но не исключено, что от программы модернизации ядерной триады в Вашингтоне не откажутся в любом случае, так как от ее успешной реализации зависит обороноспособность американского государства.

Более того, ужесточение конкуренции с Китаем и Россией может заставить американское государство поторопиться с финансированием исследовательских работ и, тем самым, время создания новой МБР даже сократится. Так, финансовый запрос на 2021 год предусматривает выделение 17,7 млрд долларов на модернизацию всей системы ядерного сдерживания, причем это – сумма лишь на один год.

Еще 500 млн долларов Пентагон запросил на крылатую ракету большой дальности, 2,8 млрд долларов – на бомбардировщик В-21, 4,2 млрд долларов – на усовершенствование национальной системы управления ядерным оружием.