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Военное обозрение

Южнокорейский аналитик заявил, что новый дрон КНДР Saebyeol-4 якобы использует элементы китайского истребителя J-7

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Дрон КНДР Saebyeol-4.
Источник: topwar.ru

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) недавно представили новый стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Saebyeol-4. Однако южнокорейский военный аналитик Минсок (Джеймс) Ким считает, что северокорейский беспилотник использует компоненты китайского истребителя Chengdu J-7.

В первую очередь, эксперт обратил внимание на шасси беспилотника. Оно ему напомнило шасси китайского истребителя J-7. Ким подчеркивает, что сама компоновка шасси осталась без изменений. Но колеса основной стойки переориентировали с внутреннего на внешнее положение. Передняя стойка шасси тоже осталась без изменений.

В итоге, делает вывод южнокорейский аналитик, беспилотный летательный аппарат, который КНДР выдает за собственную новацию, мог быть спроектирован и изготовлен с использованием уже готовых решений, авторство которых принадлежит китайским, а не северокорейским конструкторам.

Кроме того, южнокорейская пресса обращает внимание и на явное внешнее сходство северокорейского БПЛА с американским стратегическим разведывательным беспилотником RQ-4 Global Hawk в версии Rangehawk. О точных взлетных характеристиках северокорейского БПЛА пока не сообщается, но Минсок Ким предполагает, что взлетная масса ограничена девятью тоннами, поскольку именно на такую массу рассчитаны шасси китайских истребителей J-7.


Истребитель J-7 военно-воздушных сил Мьянмы.
Источник: topwar.ru

Впрочем, желание южнокорейской прессы раскритиковать беспилотник КНДР вполне понятно. На самом деле, не имеет никакого значения, чьё шасси использует новый беспилотник, если он сможет эффективно действовать в боевых условиях и показывать соответствующие результаты. Именно результаты работы беспилотников и являются критериями для их оценки, поэтому в поиске соответствий отдельных компонентов дрона китайским самолетам нет никакого смысла.

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КНДР
Мьянма
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