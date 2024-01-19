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ТАСС

Подача заявлений на отсрочку от службы в армии для IТ-специалистов начнется 22 января

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Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Она будет осуществляться через портал "Госуслуги"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специалисты в области IТ смогут с 22 января подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Подача заявлений завершится 6 февраля, и до 2 марта информация будет передана в Минобороны РФ, сообщили в Минцифры России.

Подача заявлений будет осуществляться через портал "Госуслуги". Компаниям необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 10 февраля через портал. После отправки данных в Минобороны призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке - с 1 апреля по 15 июля.

1 января 2024 года в России вступил в силу закон о повышении границы призывного возраста с 27 до 30 лет. В Минцифры в связи с этим пояснили, что граждане не подлежат призыву, если до 31 декабря 2023 года им исполнилось 27 лет, и они были зачислены в запас в связи с достижением этого возраста.

В списки на отсрочку могут включить специалистов с российским гражданством, возрастом от 18 до 30 лет, работающим по трудовому договору в IТ-компаниях. Специальность должна быть в перечне, подготовленном министерством. Человек должен работать в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. 

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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