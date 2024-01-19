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ЦАМТО

Летные испытания первого истребителя F-16 Блок.70 ВВС Болгарии начнутся в конце 2024 года

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Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V)
Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 18 января. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев посетил на прошлой неделе предприятие Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) для оценки хода сборки истребителей F-16 Блок.70, предназначенных для ВВС Болгарии.

По информации корпорации Lockheed Martin, в настоящее время на различных стадиях производства находятся семь "болгарских" F-16. Летные испытания первого F-16 Блок.70 ВВС Болгарии запланированы на конец 2024 года.

После поставки этих самолетов Болгария станет второй европейской страной, получившей F-16 версии Блок.70.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. в мае 2019 года.

После одобрения контрактов на поставку самолетов, боеприпасов, многофункциональной системы обмена информацией - единой тактической радиосистемы MIDS-JTRS правительством и Национальным Собранием Болгарии, в августе 2019 года Министерство обороны Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 1,2 млрд. долл., предназначенных на закупку истребителей.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, а полностью поставка будет завершена в 2024 году. Тем не менее, из-за пандемии COVID-19 график был сорван. Сейчас ожидается, что поставки начнутся в 2025 году, а начальная готовность к боевому применению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Максимальная стоимость заказа была оценена в сумму 1,673 млрд. долл.

Правительство и парламент Болгарии одобрили пакет международных соглашений на закупку в США второй партии истребителей F-16 в конце 2022 года.

В рамках второго этапа закупки Болгария намерена получить четыре одноместных самолета F-16C Блок.70 и четыре двухместных F-16D Блок.70, а также сопутствующие боеприпасы и оборудование. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70, вооружений и оборудования составила 1,296 млрд. долл.

Закупка дополнительных самолетов позволит увеличить общую численность F-16C/D в составе ВВС Болгарии до 16 ед. и сформировать полную эскадрилью. Ожидается, что поставка второй партии будет реализована в 2027 году.

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Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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