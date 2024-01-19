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Военное обозрение

В польской прессе обвиняют российскую РЭБ: в значительной части Польши и Сувалкском коридоре отмечаются перебои в работе GPS

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Источник изображения: topwar.ru

На значительной части территории Польши и в Сувалкском коридоре, расположенном между Калининградской областью и остальной Россией, были зафиксированы перебои в работе системы спутниковой навигации GPS.

Как предполагают польскиеСМИ, перебои связаны с тестированием Россией работы своих систем РЭБ из Калининграда, как оказалось, способных оставить без спутниковой навигации почти половину Польши и весь Сувалкский коридор, считающийся наиболее уязвимым участком восточных границ НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

В частности, польская пресса указывает на то, что подобные случай является далеко не единичным - ранее подобные проблемы уже неоднократно возникали у стран, являющихся враждебными России. Перебои с доступом к системе спутниковой навигации ранее отмечались в Эстонии и решившей вступить в НАТО Финляндии. По мнению управляющего ресурсом gpsjam.org Джона Уайзмана, перебои в работе GPS, вероятнее всего, являются следствием преднамеренной попытки глушения.

Портал Cyberdefence24 в свою очередь заявляет, что охват масштабных помех совпадает с теоретическими возможностями российских систем РЭБ, расположенных в "Кенигсбергской области" (так в Польше теперь называют Калининградскую область).

В НАТО давно опасаются возможной российской атаки в районе Сувалкского коридора, который теоретически может соединить Белоруссию с Калининградской областью, при этом полностью отрезав Прибалтику от других стран альянса. При этом никаких доказательств того, что проблемы с GPS возникли именно по вине России, конечно, же, не приводится.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Финляндия
Эстония
Проекты
GPS
NATO
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