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ТАСС

В Иране заявили, что не поставляли РФ беспилотники и ракеты для использования на Украине

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БПЛА Shahed-136
БПЛА Shahed-136.
Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что украинцы не предоставили ни единого доказательства по своим заявлениям

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования на Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы никогда не предоставляли каких-либо дронов и каких-либо ракет России для их использования против Украины", - подчеркнул министр. "Заявления украинцев о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума. Однако они не предъявили нам ни единого доказательства и ни одного документа [в подтверждение этих заявлений]", - добавил Абдоллахиян. Он отметил, что "Иран имеет прочные отношения и связи с российской стороной", которая также неоднократно уверяла иранских партнеров в том, что "никогда не применяла на Украине какое-либо иранское вооружение".

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО. 

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Страны
Иран
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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