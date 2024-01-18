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ТАСС

Французский эксперт считает, что поражение НАТО на Украине помирит РФ и ФРГ

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Французский историк Эммануэль Тодд
Французский историк Эммануэль Тодд.
Источник изображения: © AFP 2018 / Eric Feferberg

По словам Эмманюэля Тодда, поражение альянса станет победой для Европы, у которой снова появится шанс на существование

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Поражение НАТО на Украине приведет к восстановлению добрых отношений между Россией и Германией. Такое мнение французского историка и антрополога Эмманюэля Тодда приводит газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на недавно вышедшую книгу эксперта La Défaite de l’Occident.

Как сообщил изданию эксперт, причина будущего поражения НАТО состоит "в крахе морали [Запада] и способности к коллективным действиям". Тодд также считает, что поражение НАТО станет победой для Европы, у которой снова появится шанс на существование.

Тодд - французский историк, социолог и антрополог. К центральным темам его работ относятся проблемы демографии, экономической стагнации развитых стран, коллапс политических систем эпохи постмодерна. Семидесятидвухлетний Тодд издал несколько десятков книг, многие из которых переведены на русский язык. Одна из них, вышедшая в 2002 году книга "После империи", прогнозировала отсутствие у США перспектив утвердиться в качестве единственной мировой державы и предрекала им финансовый коллапс. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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