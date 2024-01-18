Советник президента ЦАР: Власти страны просят Россию разместить на территории республики военную базу

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Центральноафриканская республика просит Россию разместить на территории страны военную базу. Об этом заявил советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика.
Власти ЦАР выступают за присутствие в стране российских военных и просят Москву построить военную базу, под которую уже даже выделена земля. По словам советника, выделенная территория находится в 80 км от столицы ЦАР, она рассчитана на размещение воинского контингента общим количеством до 10 тысяч человек. Кроме того, недалеко от будущей базы имеется международный аэропорт.
- заявил Нгоуандика.
По его словам, на сегодняшний день только Россия может установить мир на африканкой земле. Если Россия уйдет из ЦАР, страну "сожрут" западники.
Ранее о желании властей республики построить российскую военную базу заявлял посол этой страны в России Леон Додону-Пунагаза. Он высоко оценил присутствие российских военных в ЦАР заявив, что способствовало значительному укреплению боеспособности армии его страны.
Напомним, что последние французские военные покинули территорию ЦАР в декабре 2022 года, поскольку "миссия более не имела оперативного обоснования".