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Военное обозрение

Советник президента ЦАР: Власти страны просят Россию разместить на территории республики военную базу

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Источник изображения: topwar.ru

Центральноафриканская республика просит Россию разместить на территории страны военную базу. Об этом заявил советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика.

Власти ЦАР выступают за присутствие в стране российских военных и просят Москву построить военную базу, под которую уже даже выделена земля. По словам советника, выделенная территория находится в 80 км от столицы ЦАР, она рассчитана на размещение воинского контингента общим количеством до 10 тысяч человек. Кроме того, недалеко от будущей базы имеется международный аэропорт.

Мы хотели бы, чтобы Российская Федерация построила свою военную базу в ЦАР, правительство уже предоставило участок в Беринго, в 80 км от [столицы] Банги, где есть международный аэропорт

- заявил Нгоуандика.

По его словам, на сегодняшний день только Россия может установить мир на африканкой земле. Если Россия уйдет из ЦАР, страну "сожрут" западники.

Ранее о желании властей республики построить российскую военную базу заявлял посол этой страны в России Леон Додону-Пунагаза. Он высоко оценил присутствие российских военных в ЦАР заявив, что способствовало значительному укреплению боеспособности армии его страны.

Напомним, что последние французские военные покинули территорию ЦАР в декабре 2022 года, поскольку "миссия более не имела оперативного обоснования".

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Страны
Россия
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