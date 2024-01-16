«Повторят события на Украине». В ФРГ рассказали, когда Россия нападет на страны НАТО

Bild опубликовал секретный документ "Оборона Альянса 2025" про конфликт с РФ

Немецкое издание рассказало о «секретном документе» Минобороны ФРГ, который описывает действия России после победы на Украине. В нем указано, что Москва атакует страны НАТО, что приведет к масштабной войне в 2025 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот секретный план "прошлогодним гороскопом". Сенатор Владимир Джабаров вообще не поверил в достоверность существования такого документа. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Бундесвер ФРГ подготовил секретный документ «Оборона Альянса 2025», в котором министерство обороны Германии подробно описывает возможный сценарий развития конфликта между Россией и НАТО. Краткое изложение документа опубликовало немецкое издание Bild.

В материале указано, что эскалация конфликта начнется уже через несколько недель. Якобы в феврале 2024 года Россия объявит новую волну мобилизации и призовет в армию еще 200 тысяч мужчин. Дополнительная живая сила поможет Москве начать весеннее наступление на Украине, которое отбросит украинскую армию.

Якобы, по мнению Минобороны ФРГ, сначала Россия проявит "скрытую агрессию" по отношению к странам Запада, а в июле 2024 года перейдет в атаку. Немцы ожидают кибератак и совершений других действий в формате гибридной войны преимущественно в Прибалтике. Bild сообщил, что в результате произойдут волнения в прибалтийских странах, которые станут поводом для России провести масштабные учения у границы, в том числе на территории Белоруссии.

Авторы «Обороны Альянса 2025» считают, что в октябре 2024 года произойдет обострение конфликта, так как Россия может перебросить часть войск и ракет средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора (перешеек между Белоруссией и Калининградской областью, который проходит по границе Польши и Литвы и отделяет их от остальных членов НАТО) произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

В такой непростой период американцы могут остаться без лидера, так как конфликт произойдет в течение нескольких недель после выборов в США. В это время Россия при поддержке Белоруссии вторгнется на территорию стран НАТО, повторив события 2014 года на Украине, считают авторы сценария.

В публикации говорится, что в мае 2025 года НАТО подготовит меры сдерживания, что приведет к кульминации конфликта. Альянс перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, в том числе 30 тысяч немецких солдат.

Документ заканчивается описанием 30 дней после кульминации конфликта. Кто победит - Россия или НАТО - не уточняется.

Bild в своей статье описал суть секретного документа, но не стал излагать информацию о численности и передвижениях войск НАТО, так как данные предназначены только для служебного использования.

Издание связалось с представителем Минобороны Германии, который не стал комментировать описанные в документе события.

Наступление России

Немецкое издание Focus со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW) подтверждает, что Россия планирует крупное наступление в текущем украинском конфликте. Якобы оно должно начаться, когда "грязная земля замерзнет и станет проходимой" - в период с 12 января по 2 февраля. Российские войска сосредоточатся на Авдеевском и Херсонском направлениях.

В отличие от авторов «Обороны Альянса 2025» эксперты ISW считают, что Россия не сможет добиться успехов в новом наступлении. При этом командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен в беседе с De Telegraaf призвал набирать несколько тысяч добровольцев в голландскую армию ежегодно из-за возможного конфликта:

«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать».

Реакция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на сценарий войны НАТО с Россией, описанный в Bild. "Почитала немецкий «секретный план», слитый в инфопомойку «Бильд». Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", - написала она своем в Telegram-канале:

Анналена Бербок - это министр иностранных дел ФРГ. В феврале 2023 года она посоветовала Путину развернуть свою политику на 360 градусов. Тогда Захарова указала на незнание базовой математики немецким политиком.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Лентой.ру" усомнился в достоверности этого документа Минобороны ФРГ.

«Мы не исключаем войны НАТО с Россией, где немцы будут играть одну из первых ролей. Но все-таки я думаю, что Bild - это желтая пресса, и [не стоит] доверять ее публикациям. Она рассчитана на то, чтобы создать хайп, увлечь всех. Можно по-разному относиться к спецслужбам Германии, но я не думаю, что они, разрабатывая такие планы, допустили бы утечку таких данных. Поэтому я не верю в эту информацию", - сказал сенатор.

Российские политики не раз заявляли, что у Москвы в планах нет войны со странами НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в ноябре 2023 года на пресс-конференции в ходе визита в Северную Македонию подтвердил, что он не видит военной угрозы членам блока. В декабре того же года Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что после победы на Украине российская армия нападет на НАТО:

"Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. у России нет никаких резонов, никакого интереса - ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений".

Алена Фомина