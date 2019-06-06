Глава МИД Белоруссии об американских базах в Польше: это серьезная ошибка (Wirtualna Polska, Польша)

Министр иностранных дел Белоруссии выступает против наращивания военного присутствия США в Польше. "Это нарушит равновесие сил в регионе", — говорит Владимир Макей и намекает, что в ответ Россия может разместить свою базу на территории Белоруссии. В комментариях одни читатели отмечают, что США преследуют только собственные цели и не собираются защищать Польшу. Другие возлагают свои надежды только на американцев.

"Мы считаем глубоко ошибочными планы усиления поенного присутствия США на территории соседних с нами государств, в первую очередь - на территории Польши. Оно нарушит равновесие сил в регионе. Нам непонятно, в чем его цель. В отражении угрозы?" - задавался вопросом Владимир Макей, которого цитирует портал "БелТА", на пресс-конференции, посвященной 10-летию европейской программы "Восточное партнерство".

Глава МИД Белоруссии полагает, что в наше время такого рода меры неэффективны. "Немыслимо, чтобы в XXI веке при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала кто-либо отважился спровоцировать прямое боевое столкновение", - убеждал он. Кроме того, по его мнению, появление базы приведет к появлению аналогичного объекта по другую сторону границы.

"Меньше всего это нужно нам, белорусам. Но в то же время у нас есть вполне конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. И мы, конечно, будем их соблюдать", - добавил глава белорусской дипломатии. Альтернативный путь Макей видит в обсуждении угроз и того, как смотрят на них разные стороны.

Комментарии читателей

Antynajemnik RP: Американцы приезжают не для того, чтобы нас защищать, а для того, чтобы отстаивать свои интересы. Временное присутствие на тот период, пока мы не разовьем собственную армию, это еще ничего, так что давайте придерживаться этого курса.

Sas: Всем сторонникам размещения американских баз в нашей стране я хочу напомнить, что США находятся на другом континенте, а если начнется война, полигоном станет наша территория. Рушиться и дымиться все будет у нас, а не в Америке.

Adam: Если станет горячо, американцы скажут: "Держитесь, мы будем за вас молиться". Так же они поступили с Грузией, с курдами и даже с Турцией, отказав в поддержке члену НАТО. Идя в 1945 году на Берлин, они решили, что нет смысла терять как минимум 100 тысяч человек, и остановились. СССР во время штурма Берлина потерял 200 тысяч военных. Американцы будут присматривать за своей колонией, но умирать за нее не станут.

Prawda: Попробуйте найти в истории примеры ситуаций, когда присутствие иностранных сил в Польше пошло нам на пользу.

Góral: Я смотрю на австрийцев и швейцарцев, у которых и в политической, и в экономической области дела идут вполне неплохо без присутствия американских войск или членства в НАТО.

TakToWidz: Отличие между Белоруссией и Польшей заключается в том, что мы можем выбрать, кто и где построит базы на нашей территории. Странам, находящимся в российской сфере влияния, приходится соглашаться на то, что предлагает им советский мир. Таким образом они утрачивают контроль над своей территорией и тем, сколько людей и техники там находится. Где русский водрузит флаг, там уже Россия.

Ruta: Белоруссию и Украину нужно как можно быстрее принять в ЕС и НАТО. Давайте вместе строить лучший, демократический, более современный мир, в котором не будет войн и ненависти.

Fakt: Если бы на Украине находились базы США, если бы она была членом НАТО или обладала ядерным оружием, Россия не оккупировала бы Крым и не отправила свои войска в Донбасс.

Ryhw: Россия за последние 20 лет разорвала практически все договоры, касавшиеся военной и оборонной сферы, совершила вооруженное нападение на соседнюю страну, предприняла несколько попыток устроить государственные перевороты (в Македонии, Черногории, африканских странах), была соучастницей покушения под Смоленском. Она проводит военную операцию в Сирии, ее шпионы действуют по всему миру. И это мирный настрой или стремление к равновесию?

Nhnh: Равновесие у нас будет, когда к нам приедут 50 тысяч американских военных с самой лучшей техникой, а мы разместим массу ракет в качестве противовеса ракетам, которые агрессивно развертывает Россия у наших границ.

Publicysta: Ошибка - это учения Белоруссии и России, нацеленные против Польши. Равновесия сил нет: перевес на стороне россиян. В Калининградской области находятся "Искандеры", которым не сможет дать отпор ни один член ЕС или НАТО нашего региона. Было бы лучше, если бы белорусы выбрали сотрудничество с Польшей, высказались за демократию и свободу. Россия - не демократическое государство и никогда им не была.

j32: А уже произошедшее наращивание присутствия российских войск в Белоруссии и Калининградской области ошибкой не было? Или, может быть, господин министр опасается увеличения российского контингента? При таком развитии событий суверенитет Белоруссии станет фикцией.

Gdaadg: Лукашенко приходится крутиться, чтобы сохранить лицо в отношениях с Путиным и доверие русифицированного белорусского большинства, а одновременно не лишиться шансов на нормализацию отношений с Западом. Это настоящий виртуоз!

123: А что вообще за страна - Белоруссия? Это сталинское творение, которое должно было прекратить существование после распада СССР. Вопрос только, кому следует передать ее территорию: Польше или, пользуясь историческим принципом, Литве? Так или иначе, это земли Речи Посполитой, рано или поздно они вернутся в родное лоно.

Кристиан Виногродский (Krystian Winogrodzki)