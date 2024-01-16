В Германии разработали секретную схему войны с Россией после поражения ВСУ (Bild, Германия)

Польские и американские военнослужащие во время учений НАТО Saber Strike 2017 в районе Сувалкского коридора.

Германия готовится к войне между НАТО и Россией после поражения ВСУ, пишет Bild со ссылкой на некий "секретный документ" бундесвера. Утверждается, что столкновение начнется в конце 2024 года с пограничного конфликта в Сувалкском коридоре

Осмелится ли российский диктатор Владимир Путин на гибридное нападение на НАТО следующей зимой? Швеция, которая не является членом альянса НАТО, уже открыто предупреждает о войне против России. Опасность Москвы, по-видимому, также серьезно воспринимается в бундесвере.

В то время как российские войска продолжают пытаться взять все больше территории на востоке Украины, газете Bild удалось выяснить: бундесвер готовится к драматическому сценарию — гибридной российской крупной атаке на восточный фланг НАТО!

В секретном документе ("Совершенно секретно! Только для служебного пользования") Министерство обороны Германии предлагает детальную схему "падения в конфликт" между стремящейся к нападению Россией и носящим чисто оборонный характер западным альянсом.

Сценарий: эскалация уже в феврале

Месяц за месяцем, с точностью до самых малых населенных пунктов описываются действия России и Запада, которые завершаются отправкой на боевые позиции сотен тысяч солдат НАТО и непосредственно за этим следующим началом открытой войны летом 2025 года.

Bild обрисует для вас содержание этого сценария, но в целях безопасности не будет разглашать полную информацию о численности войск и планируемых передвижениях сил НАТО.

Секретный план бундесвера "Оборона Альянса 2025" будет реализовываться в феврале 2024 года. В это время в России якобы пройдет очередная волна мобилизации, в вооруженные силы призовут еще 200 000 военнослужащих.

Вслед за этим Кремль начнет весеннее наступление, что станет возможным в связи со слабой финансовой поддержкой Киева Западом. Российское наступление к июню 2024 года достигнет крупных успехов и отбросит украинскую армию назад. Согласно этому плану, в июле 2024 года начнется сначала скрытое, а затем все более открытое российское наступление — на этот раз уже в сторону Запада.

Будут проводиться интенсивные кибератаки, окажутся задействованы и другие формы гибридной войны, в основном в странах Прибалтики, что приведет к новым кризисам. Россия начнет подстрекать этнические русские меньшинства в Эстонии, Латвии и Литве.

Произойдут столкновения, которые, согласно сценарию, Россия будет использовать как предлог для начала крупномасштабных учений "Запад 2024", в которых с сентября этого года будет задействовано 50 000 солдат на западе России и в Белоруссии.

"Беспорядки с многочисленными жертвами"

Однако, как и в 2021 году, Россия использует эти свои учения в Белоруссии для массированного развертывания войск — на границе с Польшей и Литвой.

Согласно данным из секретного документа бундесвера, это может привести к эскалации. В октябре Россия начнет переброску войск и ракет средней дальности в Калининград, а также будет подоготавливать этот свой регион бесконечной пропагандистской ложью к якобы неизбежному нападению НАТО. На самом деле тайной целью Кремля является нечто совсем иное. Чем защита, а именно — захват "Сувалкского коридора", узкого польско-литовского сухопутного коридора, разделяющего Калининградскую область и Белоруссию.

Согласно полученному нами сценарию, с декабря 2024 года в районе Сувалкского коридора начнется искусственно спровоцированный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

В тот самый момент, когда США могут на несколько недель остаться без лидера после возможного переизбрания Джо Байдена, Россия по сценарию учений бундесвера повторит алгоритм интервенции 2014 года в восточной Украине на территорию НАТО!

Вскоре после этого состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором Россия обвинит Запад в подготовке к нападению.

Согласно плану учений, в январе 2025 года состоится специальное заседание Совета НАТО, на котором Польша и прибалтийские страны заявят о растущей угрозе со стороны России.

Россия пропагандистски развернет ситуацию в свою пользу и в марте 2025 года перебросит дополнительный военный контингент в страны Балтии и Белоруссию. Будет задействовано 30 000 солдат бундесвера.

Только в одной Белоруссии, являющейся государством-марионеткой Путина, Москва разместит две бронетанковые дивизии, механизированную пехотную дивизию и штаб дивизии — в общей сложности более 70 000 военнослужащих.

Нападение на коридор

В мае 2025 года, согласно сценарию бундесвера, НАТО примет решение о "мерах надежного сдерживания", чтобы защитить Сувалкский коридор от нападения со стороны Белоруссии и со стороны Калининграда.

В "день Х", согласно секретному документу, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. военнослужащих, в том числе 30 тыс. из контингента бундесвера.

Неясно, чем закончится эскалация

Сценарий заканчивается тем, что через 30 дней после "дня X" более полумиллиона "вооруженных до зубов" западных и российских солдат будут стоять друг против друга в районе Сувалкского коридора. Будет ли Россия сдержана развертыванием НАТО — вот это остается открытым вопросом в сценарии.

Bild поинтересовался у представителей Минобороны Германии, насколько вероятным они считают реализацию такого плана, поскольку всего несколько недель назад министр Борис Писториус сообщил, что у Берлина есть от пяти до восьми лет на подготовку к возможной войне с Россией.

Пресс-секретарь воздержался от комментариев конкретного сценария по обороне НАТО, однако пояснил: "В принципе рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневной военной службы, особенно в процессе обучения".

По сценарию учений бундесвера, Россия начнет подготовку к войне против НАТО всего через несколько недель. А уже в декабре дело должно дойти до "многочисленных жертв".

Авторы: Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) и Георгиос Ксантопулос (Georgios Xanthopoulos)