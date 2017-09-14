Стратегическое запугивание (IR, Латвия)



Учения "Запад-2013" в Калининградской области.

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Учения "Запад-2013" в Калининградской области.Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Что учения "Запад" говорят о планах Путина и о военных способностях России?

На территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября пройдут военные учения "Запад-2017". Это будет самая масштабная проверка общей боеготовности вооруженных сил России и Белоруссии. Открытый для общества сценарий предусматривает военное вмешательство условного "Запада" в Белоруссию и Калининградскую область, за которым следует ответный удар "Севера", или России и Белоруссии. В Балтии и других соседних странах эти маневры вселяют серьезные опасения по поводу возможной угрозы безопасности.

Президент Латвии Раймондс Вейонис отметил, что вокруг учений "Запад" поднят слишком большой ажиотаж, и именно запугивание является одной из целью этих маневров. Вейонис призвал не поддаваться на возможные провокации в информационном пространстве и подчеркнул, что военная угроза для Латвии остается "на низком уровне".

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая ранее предупреждала, что маневрами "Запад" Россия демонстративно готовится к войне с Западом, на прошлой неделе также заявила, что цель учений запугать соседние страны, но "рекомендации всех ответственных структур свидетельствуют, что уровень безопасности не изменился".

Сценарий и цифры

Учения "Запад" проводятся раз в четыре года. Это будут первые маневры такого крупного масштаба, в ходе которых Россия проверит боеготовность модернизированных и новых подразделений в реструктурированном Западном военном округе, в частности, новой 1-й гвардейской танковой армии, а также на Балтийском флоте, руководство которого заменено год назад.

Учения отражают приоритеты, которые определены в главных документах России, посвященных безопасности (в принятой в 2014 году Военной доктрине и др.), где предусмотрено создание "особых военных способностей" в западной части страны. Сценарий учений отвечает представлению о НАТО как главном военном противнике.

На первой фазе маневров вымышленные государства "западников" Вейшнория, Весбария и Любения (они находятся на территории Литвы, Польши и Латвии) пытаются дестабилизировать и расколоть Белоруссию и готовят отрытое вторжение, для отражения которого на второй фазе следует контрудар "северян". Сценарий не оставляет место для сомнений, что роль вымышленного агрессора отведена странам НАТО.

Большое внимание общественности привлечено к численности участвующих в маневрах военных. Но здесь важно, что и как считать. Россия и Белоруссия утверждают, что будут участвовать 12 тысяч 700 солдат, из низ 3 тысячи - российских. Это только немного ниже предусмотренного Венским соглашением предела, при достижении которого организатор учений должен приглашать наблюдателей ОБСЕ. Белоруссия, которая, очевидно, опасается за свою безопасность, пригласила 80 международных наблюдателей. Россия направила приглашения представителям Латвии и Литвы.

Однако масштаб подготовительных мероприятий России позволяет констатировать, что так же, как и в 2013 и 2009 годах, на этот раз в маневрах "Запад", вероятно, примет участие намного больше солдат, чем заявлено официально. Белорусский эксперт Арсений Сивицкий подчеркивает, что на самом деле пройдут два учения: совместные белорусско-российские в основном на территории Белоруссии и одновременно отдельные учения на территории России, "о которых известно очень мало". Российская армия активизировала большой контингент резервистов и специалистов с целью подготовки инфраструктуры для маневров, например, железнодорожников, медиков и уникальные для России "трубопроводные" подразделения. Повышенная боеготовность объявлена на Балтийском и Северном флотах.

Россия возобновила учения "Запад", которые во времена СССР в Западном военном округе проводились регулярно, в 2009 году, и тогда в них участвовало 12 тысяч 500 военных. Но это была лишь часть масштабных маневров, которые с июля по сентябрь прошли и на Кавказе, и на северо-западе страны с участием, как минимум, 33 тысячи солдат, количество персонала других силовых структур подсчитать сложно.

В маневрах "Запад-2013" официально участвовало только 12 тысяч 500 солдат, но наряду с этим Россия на своей территории провела учения с участием примерно 75 тысяч военного и вспомогательного персонала. В тот раз имитировалась ядерная атака на Варшаву. Аналогичный "ядерный элемент" на учениях этого года прогнозирует наш министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Как полагают эксперты, и как высказываются западные политики (в частности, Ринкевичс и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен), в этом году общее число вовлеченных в учения "Запад" военных может достичь 100 тысяч.

Троянский конь и тяжелый металл

Для опасений в связи с "Запад-2017" есть серьезные основания. Россия использовала крупномасштабные военные учения для своих геополитических целей. За маневрами "Кавказ-2008" последовало вторжение в Грузию. Накануне аннексии Крыма и агрессии в Донбассе в 2014 году у российско-украинской границы прошли учения сил быстрого реагирования армии России.

И накануне учений "Запад" этого года прозвучали предупреждения, что Кремль может использовать их или для оккупации де-факто Белоруссии (введенная на время маневров российская армия останется там), или для начала новой военной кампании против Украины, или даже для провоцирования конфликта с НАТО. Швеция и Финляндия уделяют усиленное внимание концентрации российских наступательных подразделений на северном направлении.

Командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес назвал эти учения "Троянским конем" для Восточной Европы. Россия может оставить в Белоруссии военную технику для потенциального нападения в будущем на страны Балтии и Польшу, отрезав их от партнеров по НАТО в так называемом Сувалкском коридоре, участке суши между Белоруссией и Калининградом шириной всего в 100 километров.

Однако почти все эксперты единодушны в том, что приоритет президента России Владимира Путина это самосохранение. Бывший военный атташе США в Москве генерал Питер Звак подчеркивает, что Россия все больше относится к армейским учениям как к делу "всего общества" и психологически и материально мобилизует население к неизбежной, на взгляд режима, войне с США и их союзниками. В то же время Путин осознает, что открытая агрессия против НАТО или какой-либо европейской страны "плохо повлияет на бизнес" и в конечном счете поставит под угрозу сам режим, для существования которого важно сохранение отношений с Западом.

Российский эксперт Марк Галеотти характеризует тактику Кремля как "дипломатию тяжелого металла" - угрозу военной силой с целью расколоть Европу и удержать ее от противодействия активности России в приграничье. Но Галеотти считает, что Россия не собирается провоцировать открытую конфронтацию, и советует четко разделять политическое и военное поведение Кремля.

Учения "Запад" будут демонстрацией военной силы России НАТО и соседям, а также демонстрацией могущества - российскому обществу. Из сценария маневров также следует, что Россия хочет проверить свои способности быстро сконцентрировать большие по численности превосходящие силы на границе со странами НАТО. Как комментирует Reuters, Россия напоминает соседям и потенциальным противникам о том, что поставлено на ставку, если напряженность усилится, но тем самым лишь обеспечивает, что "нервный мир становится еще более нервным".

НАТО наблюдает и действует

НАТО реализовала мероприятия по удержанию России от искушения проверить способность альянса защитить себя. Воздушное пространство Балтии снова патрулируют военные самолеты США, количество которых удвоено. Польша закрывает свое воздушное пространство вблизи Калининградской области. В странах Балтии и Польше в боевой готовности находятся четыре новые международные боевые группы батальона НАТО. Вице-президент США Майкл Пенс во время визита в Таллин в июле заявил, что США "отвергают любые попытки применения силы, угроз, запугивания или злонамеренного влияния, направленного против стран Балтии" и "твердо придерживаются обещания 5-го параграфа договора о нашей коллективной безопасности о том, что нападение на одного из нас это нападение на всех".

В понедельник Швеция начала и проведет параллельно "Запад-2017" крупнейшие за последние 20 лет военные учения Aurora-17, в которых будут участвовать солдаты из девяти государств, в том числе 1000 морских пехотинцев США. Цель маневров - отражение гипотетического нападения России на остров Готланд, который имеет стратегическое значение в любом российском сценарии, направленном против стран Балтии. Эти масштабные учения с участием стран НАТО знаменуют важный поворот в политике Швеции, в которой прежде предпочтение отдавалось не афишируемому сотрудничеству с США и НАТО.

"Запад-2017" - это также возможность для экспертов НАТО узнать уровень военных способностей России после проведенных реформ. "Русские тренируются именно так, словно собираются воевать, - отметил на организованном в июле мероприятии Atlantic Council Кристиан Прик из министерства обороны Эстонии. - Таким образом, учения "Запад" дадут богатую информацию об их военном развитии и, безусловно, также о политическом мышлении в будущем".

Айварс Озолиньш (Aivars Ozoli)