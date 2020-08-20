Svenska Dagbladet (Швеция): солдаты России и США могут оказаться лицом к лицу

Если Путин решит спасать режим в Минске военными методами, возникнет прямая угроза конфликта с американскими военными, размещенными совсем рядом — в Польше. Догадки о том, что будет, если обе стороны начнут нервничать, строит шведская SvD. Известно ей и слабое звено в обороне НАТО.

В Белоруссии российские солдаты могут оказаться лицом к лицу с американскими военными по другую сторону границы с Польшей. Если Путин применит военную силу, чтобы спасти режим в Минске, риск конфликта возрастет. Уже на этой неделе вооруженные силы Белоруссии проводят учения у границы с НАТО.

Александр Лукашенко оказался под таким давлением, какого он еще никогда не испытывал за все свое долгое правление.

Через три десятилетия после того, как Белоруссия отделилась от тогдашнего Советского Союза, земля под коррумпированными властями в Минске пошатнулась. Впервые народное движение вот-вот свергнет диктатора.

Очевидно, что в данной ситуации важнее всего, как к ней отнесется Россия и посчитает ли Путин, что есть смысл спасать Лукашенко.

Сам диктатор отреагировал быстро. Он разыграл карту внешней опасности в виде якобы происходящей мобилизации войск НАТО по ту сторону границы с Польшей, объявив, что само существование нации находится под угрозой. Никаких доказательств этому предъявлено не было, и представители НАТО быстро категорически опровергли заявление Лукашенко. Однако Путин все равно сразу подхватил мяч - по крайней мере на первый взгляд.

По словам Кремля, Россия готова соблюсти договор о коллективной безопасности 1992 года, заключенный между шестью бывшими советскими республиками (ОДКБ), и обеспечить Лукашенко защиту. Также в договоре участвуют Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Однако Путин со своей стороны четко дал понять, что сделает этот шаг только в случае внешней угрозы, а не масштабных внутренних протестов против политического угнетения.

Однако все равно может оказаться, что повод - это дело второстепенное. Для России Белоруссия - буфер между собственной территорией и оборонным альянсом НАТО. Она имеет важнейшее значение для геополитики и безопасности, и Путину нельзя об этом забывать.

При Лукашенко Белоруссия крепко привязана (или прикована) к России в экономической и военной областях интересов. И пусть отношения двух стран в последние годы пошатнулись и стали гораздо прохладнее, чем раньше, Путин может рассчитывать на то, что Лукашенко не станет пытаться вовлекать свою страну в сотрудничество с Западом - ЕС и НАТО.

Когда Россия в 2008 году вошла в Грузию, а в 2014 году - на Украину, аннексировав Крым, она руководствовалась именно такими опасениями. Переход к демократии и свободе в Белоруссии может иметь такие же неприятные и нежелательные с российской точки зрения последствия. Поначалу слабая поддержка со стороны ЕС в пользу смены власти в Минске постепенно начинает крепнуть.

С военной точки зрения обстановка в каком-то смысле и так уже напряженная. После российского вторжения в Крым НАТО сильно увеличила присутствие в Восточной Европе и Прибалтике. В количественном отношении, конечно, альянс все равно не может сравниться с тем, что способна предъявить в Европе Россия, - но тем не менее.

В Польше, Литве, Латвии и Эстонии сейчас на ротационной основе размещаются боевые группы под командованием сильных стран НАТО - Великобритании, Германии, Канады и США (которые недавно вдобавок отдельно увеличили количество своих солдат в Польше до 5,5 тысяч, по информации штаба Пентагона).

Самое слабое звено в этом военном и геополитическом уравнении - тонкая полоска земли, отделяющая российский анклав на балтийском побережье Калининград, где расположены мощные военно-морские базы, от белорусской территории на востоке. Длина так называемого Сувалкского коридора - всего около ста километров, и это единственный путь по суше, соединяющий Прибалтику с остальными территориями НАТО.

Во время учений "Запад" в 2017 году Россия и Белоруссия отрабатывали совместные атаки на близлежащих врагов.

На фоне протестов в Минске белорусские вооруженные силы в понедельник начали многодневные маневры на полигонах в западной части страны. Эти полигоны расположены всего в нескольких десятках километров от литовской и польской границ вблизи Сувалкского коридора. Штаб американцев находится в городе Ожише, тоже примерно в 70-80 километрах от Сувалок. Так что географические ограничения в районе весьма строгие. Расстояние оттуда до Швеции на другом берегу Балтийского моря - менее тысячи километров по воздуху.

Если обе стороны начнут нервничать, увеличится и риск ошибки, а военное присутствие будет способствовать эскалации и конфликтам, особенно если Владимир Путин решит отправить российские войска в Белоруссию, чтобы спасти Лукашенко.

Юнас Гуммессон (Jonas Gummesson)