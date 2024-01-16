Источник изображения: topwar.ru

Чтобы подтвердить технико-тактические характеристики, Северная Корея запустила баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой большой дальности. Пуск проводился под руководством специалистов Главного управления ракетостроения КНДР.

Об этом сообщили в северокорейском информагентстве ЦТАК.

Там заявили, что новая твердотопливная баллистическая ракета средне-дальнего действия стартовала вчера во второй половине дня. Боеприпас оснащен гиперзвуковым управляемым маневренным боевым блоком. В публикации пуск оценили как успешный.

Северокорейские журналисты особо подчеркнули, что испытания не подвергли опасности ни одно из соседних государств и проводились независимо от ситуации в регионе. Его целью было подтверждение характеристик боеголовки и новых твердотопливных многоступенчатых двигателей повышенной мощности. СМИ отмечает, что испытательный пуск является одним из звеньев разработки северокорейскими специалистами более мощных и совершенных систем вооружений.

Агентство Reuters также подтвердило испытание ракеты КНДР, ссылаясь на информацию, полученную от военных Японии и Южной Кореи. Там отметили, что она преодолела расстояние около тысячи километров.

Осенью прошлого года в КНДР успешно прошли испытания твердотопливных двигателей для баллистических ракет. А в декабре северокорейское руководство оповестило мир об испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты, который стал ответом на рост враждебности со стороны США.