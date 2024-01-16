Войти
Военное обозрение

Северная Корея запустила баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой большой дальности

437
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Чтобы подтвердить технико-тактические характеристики, Северная Корея запустила баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой большой дальности. Пуск проводился под руководством специалистов Главного управления ракетостроения КНДР.

Об этом сообщили в северокорейском информагентстве ЦТАК.

Там заявили, что новая твердотопливная баллистическая ракета средне-дальнего действия стартовала вчера во второй половине дня. Боеприпас оснащен гиперзвуковым управляемым маневренным боевым блоком. В публикации пуск оценили как успешный.

Северокорейские журналисты особо подчеркнули, что испытания не подвергли опасности ни одно из соседних государств и проводились независимо от ситуации в регионе. Его целью было подтверждение характеристик боеголовки и новых твердотопливных многоступенчатых двигателей повышенной мощности. СМИ отмечает, что испытательный пуск является одним из звеньев разработки северокорейскими специалистами более мощных и совершенных систем вооружений.

Агентство Reuters также подтвердило испытание ракеты КНДР, ссылаясь на информацию, полученную от военных Японии и Южной Кореи. Там отметили, что она преодолела расстояние около тысячи километров.

Осенью прошлого года в КНДР успешно прошли испытания твердотопливных двигателей для баллистических ракет. А в декабре северокорейское руководство оповестило мир об испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты, который стал ответом на рост враждебности со стороны США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
09.10.2023
Экс-министр обороны США признал: Америке нечем ответить России и Китаю
10.01.2023
Замглавы МИД РФ: Россия будет блокировать военные угрозы со стороны Японии - Интервью ТАСС
18.02.2022
Корабли как поглотители инноваций
01.10.2021
В Пентагоне заявили об отсутствии немедленных угроз ракет КНДР для США
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
10.06.2019
Оружие Судного дня
30.01.2013
Лимит оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 17:16
  • 58315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 17:02
  • 1
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)
  • 16.01 08:48
  • 2
Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом
  • 16.01 05:13
  • 36
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 15.01 18:40
  • 2671
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 18:34
  • 350
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.01 16:03
  • 2
Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года ⁠⁠
  • 15.01 12:57
  • 2
«Калашников» увеличил производство станков на 65%
  • 15.01 01:36
  • 1
На Севмаше введено в эксплуатацию новое оборудование
  • 14.01 19:59
  • 10
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца