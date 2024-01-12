Медведев сообщил о привлечении в войска РФ более 500 тыс. человек в 2023 году

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 11 января сообщил, что в 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ было привлечено более 500 тыс. человек, из них 420 тыс. — по контракту.

Кроме того, ссылаясь на данные Минобороны РФ, он добавил, что из порядка полумиллиона граждан более 80 тыс. вступили в ряды Российской армии в качестве добровольцев.

«Судя по поступающей информации, такое число граждан, вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление — киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза», — сказал Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, фрагмент которого приведен на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также сообщил об успешном доукомплектовании войск по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

«Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных сил выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены», — указал Медведев.

В ходе встречи он также заявил, что в 2023 году все запланированные поставки особо востребованных образцов средств вооружения были выполнены согласно графику. Медведев добавил, что эффективную работу российского оборонно-промышленного комплекса подтверждают интенсивные удары по военным объектам на Украине.

Ранее, 14 декабря, Путин заявил во время «Итогов года», что поток мужчин, готовых защищать Родину с оружием в руках, не иссякает. По его словам, на пункты сбора приходит до 1,5 тыс. человек ежедневно, поэтому на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.

Частичная мобилизация в России проводилась в 2022 году — с 21 сентября по 28 октября.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.