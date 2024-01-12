Для Израиля внутренние угрозы становятся опаснее внешних

ЦАХАЛ остается в пятерке сильнейших вооруженных сил

Израиль с момента своего образования в 1947 году находится во враждебном окружении арабских государств, с которыми воевал шесть раз – не считая перманентной войны против палестинцев на собственной территории. По этой причине, будучи совсем небольшой страной по территории и населению, Израиль обладает вооруженными силами, входящими в пятерку сильнейших в мире.

ВС Израиля комплектуются по призыву, которому подлежат даже женщины. При этом все военнообязанные постоянно проходят переподготовку в частях, к которым приписаны. Уровень боевой и морально-психологической подготовки израильских военнослужащих принято считать самым высоким в мире, хотя на сегодняшний день уверенность в этом несколько поколеблена («Израиль проспал атаки ХАМАС», «НВО», 13.10.23).

Израиль является эксклюзивным партнером Соединенных Штатов, получая от них новейшую боевую технику. Некоторое количество техники приобретается в других странах Запада. Кроме того, страна обладает очень мощным собственным военно-промышленным комплексом, производящим вооружение и технику всех классов, включая ядерное оружие и средства его доставки.

При этом из-за постоянной готовности страны к большой войне по всему периметру границ в Израиле на хранении до последнего времени находилось значительное количество старой техники, в том числе трофейной советской. С недавнего времени значительная часть этой техники отправилась на утилизацию. Было ли это ошибкой – покажет будущее («ЦАХАЛ утрачивает былую силу», «НВО», 15.12.23).

НАЗЕМНАЯ МОЩЬ

Сухопутные войска Израиля делятся на три военных округа (ВО). Причем именно командование округов и руководит действиями подчиненных им сил, а командование сухопутных войск в целом имеет лишь административные функции. В состав каждого округа входит по нескольку дивизий.

Северный ВО включает четыре дивизии. Это 36-я бронетанковая дивизия «Гааш» (в ее составе – 1-я пехотная «Голани», 7-я «Саар ме-Голан», 188-я «Барак», 263-я резервная «Меркавот ха-Эш» бронетанковые, 6-я резервная пехотная «Этциони», 282-я «Голан» артиллерийская бригады); 91-я территориальная дивизия «Ха-Галиль» (300-я «Барам», 769-я «Хирам» пехотные бригады, 3-я резервная пехотная бригада «Александрони», 8-я резервная танковая бригада);

146-я резервная бронетанковая дивизия «Ха-Мапац» (2-я пехотная «Кармели», 4-я «Кирьяти» и 205-я «Эгроф ха-Барцель» резервные бронетанковые, 228-я резервная пехотная «Алон», 226-я резервная десантная «Нешер», 213-я резервная артиллерийская «Ткума» бригады); 210-я резервная бронетанковая дивизия «Ха-Башан» (474-я территориальная бригада «Ха-Голан» и 810-я территориальная бригада «Ха-Хермон», 9-я резервная пехотная бригада «Одед», 679-я резервная танковая бригада «Уцват Ифтах», 209-я резервная артиллерийская бригада).

Центральный ВО включает три дивизии и отдельную бригаду. Это 877-я территориальная дивизия Иудеи и Самарии (территориальные бригады «Менаше», «Эфраим», «Шомрон» («Самария»), «Беньямин», «Эцион», «Йехуда»);

98-я резервная особая дивизия «Ха-Эш» (35-я «Цанханим», 55-я резервная «Ход ха-Ханит», 551-я резервная «Хетцей ха-Эш» парашютные бригады, 89-я бригада коммандос, 214-й артиллерийский полк «Кела Давид»); 99-я резервная дивизия «Ха-Базак» (900-я пехотная «Кфир», 11-я резервная коммандос «Ифтах», 646-я резервная десантная «Шуалей Маром», 179-я резервная бронетанковая «Рам» бригады); 417-я территориальная бригада «Долина Иордана».

Южный ВО включает четыре дивизии и бригаду. Это 162-я бронетанковая дивизия «Ха-Плада» (401-я бронетанковая «Иквот ха-Барцель», 84-я пехотная «Гивати», 933-я пехотная «Нахаль», 5-я резервная пехотная «Шарон», 215-я артиллерийская «Амуд ха-Эш» бригады); 80-я территориальная дивизия «Эдом» (территориальные бригады 512-я «Фаран», 406-я «Йоав»); 143-я территориальная дивизия Сектора Газа «Шуалей ха-Эш» (территориальные бригады «Ха-Гефен», «Катиф»); 252-я резервная бронетанковая дивизия «Синай» (12-я «Ха-Негев», 16-я «Иерусалим» резервные пехотные, 10-я «Харель» и 14-я «Ха Махац» резервные бронетанковые, 425-я учебная артиллерийская бригады); 460-я учебная бронетанковая бригада «Бней Ор».

Кроме того, имеется значительное количество специальных и вспомогательных подразделений.

Именно на вооружении сухопутных войск находится большая часть израильского ядерного арсенала (официально его существование не подтверждается, но сомнений не вызывает). Имеется от 50 до 90 баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Иерихон-2» (дальность полета – 1500–1800 км, масса БЧ – 750–1000 кг) и до 150 оперативно-тактических ракет (ОТР) «Иерихон-1» (500 км, боевая часть (БЧ) – 1 т). Поступает на вооружение БРСД «Иерихон-3» (4,8–6,5 тыс. км, до трех БЧ общей массой до 1,3 т). Количество ядерных БЧ составляет, по различным оценкам, от 100 до 400, количество пусковых установок (ПУ) для всех «Иерихонов» – от 23 до 50 («Наследники Давида и их пращи», «НВО», 21.07.23).

Танковый парк израильской армии включает до 1377 танков «Меркава» (до 777 Мк3, до 600 наиболее современных Мк4; до 384 Мк1 и до 572 Мк2 – на хранении). Все приведенные значения являются максимально возможными, реальное количество танков Мк1/2/3 может быть значительно меньше.

Кроме того, до 350 старых английских танков «Центурион» и до 1 тыс. танков «Магах», являющихся модернизированными американскими М60 и М48 (до 220 «Магах-7», до 711 «Магах-6», до 140 «Магах-5»), могут находиться на хранении. Но скорее всего все или почти все эти машины уже утилизированы (как и «Меркавы» Мк1).

Имеется 300 боевых разведывательных машин (БРМ) собственного производства RBY-1, восемь немецких Tpz-1 «Фукс».

Израиль стал первой страной, создавшей БМП и БТР на шасси танков с соответствующим уровнем защиты. На вооружении состоит 383 БМП «Намер» (на шасси «Меркавы»), до 219 БТР «Ахзарит» (на шасси трофейного советского Т-55), до 14 БТР «Накпадон» (на шасси «Центуриона»). Кроме того, имеется до 2000 американских БТР М113 (часть из них на хранении; также имеется 435 командно-штабных машин (КШМ) М577 на их базе), 148 собственных «Волф» и не менее шести новейших «Эйтан».

На вооружении находится 350 американских самоходных артиллерийских установок (САУ) М109 (155 мм). Кроме того, еще до 76 М109, 148 собственных САУ L-33 и 50 М-68 (155 мм), до 70 М107 (175 мм), 36 М110 (203 мм) – на хранении. До 300 трофейных советских буксируемых орудий М-30 и Д-30 (122 мм) и до 24 М-46 (130 мм), 40 переделанных М-46, 50 собственных М-68/71 и 81 М-839/845 (155 мм) – на хранении. Состоят на вооружении 250 минометов (81 мм), 264 самоходных миномета «Кардом» и 250 М-65 (120 мм). При этом 1100 минометов (81 мм), 650 (120 мм), 18 М-66 (160 мм) – на хранении. В строю находятся 63 американских реактивных системы залпового огня (РСЗО) MLRS (227 мм); 16 М270, а также до 58 советских РСЗО БМ-21 (122 мм) и от 12 до 36 БМ-24 (240 мм), 50 собственных LAR-160 (160 мм) и 20 MAR-290 (290 мм) – на хранении. Как и в случае со старыми танками, большая часть устаревших и трофейных артсистем скорее всего уже утилизирована.

Имеется несколько сотен отечественных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Спайк» различных модификаций.

Войсковая ПВО включает не менее 500 американских переносных щенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер» и 40 собственных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Макбет» (создан путем установки на американскую зенитную самоходную установку (ЗСУ) М163 четырех ПЗРК «Стингер»).

ДАВИДОВЫ КРЫЛЬЯ

ВВС Израиля в качестве главных тактических единиц имеют авиабазы: 1-я (Рамат-Давид), 2-я (Сдот-Миха; ракетная), 4-я (Хацор), 6-я (Хацерим), 8-я (Тель-Ноф), 10-я (Бикат-Увда), 15-я (Сде-Дов, Тель-Авив), 21-я (Хайфа), 25-я (Мицпе-Рамон), 28-я (Неватим), 30-я (Пальмахим).

Основу ВВС составляют американские истребители-бомбардировщики. Имеется 39 новейших F-35А, 57 F-15 (16 A, 5 B, 17 C, 19 D; еще от 6 до 13 А, 1 В, 1 D на хранении), 25 F-15I (аналог американского ударного самолета F-15Е), 217–218 F-16 (73 C, 48–49 D, 96 I; еще 52 A, 14 B, 5 С, 1 I на хранении). Кроме того, на хранении находятся старые истребители – до 163 американских F-4 (до 110 F-4E, до 53 F-4–2000) и от восьми до десяти разведчиков RF-4Е, до 70 собственных «Кфир» (20 С1, 34 С2, 1 ТС2, 1 R-С2, 16 С7), но в реальности большая их часть уже утилизирована.

Также к боевым самолетам относятся восемь американских противопартизанских штурмовиков АТ-802F (официально считаются противопожарными самолетами). До 166 старых A-4 (до 64 N, 52 А-4Е, до 8 F, до 42 H) находятся на хранении, но большинство из них небоеспособно или уже разобрано.

В строю находится три самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гольфстрим-550» (шесть самолетов разведки и наблюдения RC-12D, семь ЕС-707 и один RC-707 – на хранении), 12–13 заправщиков (четыре-пять КС-130Н, восемь КС-707), более 60 транспортных самолетов (18 С-130 – шесть Е, пять Н, семь J; еще один Н на хранении), один VC-707, один «Боинг-707» (еще три на хранении), 22 «Бич-В200», 22 А-36; кроме того, два-три «Бич-65В80», до 20 Do-27, 8–15 Do-28, 11 TB-20 – на хранении). Все эти самолеты – американского производства, кроме списанных голландских Do-27/28 и французских ТВ-20.

Учебные самолеты – 17 немецких Grob-120, 20 американских Т-6А (еще один на хранении), 10 учебно-боевых TA-4 (один H, девять J; еще два-три Н, шесть-восемь J на хранении) на основе вышеупомянутого штурмовика А-4, 30 новейших итальянских М-346.

Боевые вертолеты – 45 АН-64 «Апач» (25 А, 20 D; еще один А на хранении); до 49 АН-1 «Кобра» (до 13 E, до 20 F (+ 56 только на запчасти), 12 S, четыре Q) на хранении. Многоцелевые и транспортные вертолеты – 19 ОН-58В (еще один на хранении), до 10 СН-53А (еще до четырех А и пяти D на хранении) и до 14 S-65С, 39 S-70A и 10 UH-60A, три «Белл-206» (еще до 48 на хранении); кроме того, 15 «Хьюз-500», до 25 «Белл-212», один SA315B, пять SA321 находятся на хранении. Все вертолеты – также американского производства, кроме французских SA315/321.

Израиль в настоящий момент является единственной страной в мире, имеющей систему тактической противоракетной обороны (ПРО). Она включает три батареи противоракет «Эрроу» (12–24 ПУ) и 10 батарей противоракет «Айрон Дом» (30 ПУ), обе системы – собственного производства.

«Классическая» ПВО включает 17 батарей американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Усовершенствованный Хок» (102 ПУ) и семь батарей зенитно-ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот» (56 ПУ) (впрочем, «Пэтриоты» также могут решать задачи ПРО), 105 американских ЗСУ М163 (20 мм) и 60 советских ЗСУ-23–4 «Шилка», 755 зенитных орудий – 150 советских ЗУ-23 (23 мм), 455 американских М167 и собственных ТСМ-20 (20 мм), 150 шведских L/70 (40 мм). «Усовершенствованные Хоки» и все трофейные системы, возможно, находятся на хранении, часть их уже утилизирована.

И НЕМНОГО ФЛОТА

ВМС Израиля имеют в своем составе три новейшие немецкие подлодки (ПЛ) типа «Долфин» и две усовершенствованные типа «Танин» (пр. 212, еще одна строится). Считается, что эти ПЛ могут нести ядерные крылатые ракеты морского базирования (КРМБ), хотя не вполне ясно, какого типа. Германия строит эти ПЛ для Израиля за полцены либо вообще бесплатно – в качестве компенсации за Холокост.

В строю находятся три ракетных корвета типа «Эйлат» («Саар-5») и три типа «Маген» («Саар-6»), восемь ракетных катеров типа «Хетц» («Саар-4,5»), до 33 сторожевых катеров (девять типа «Двора», 15–17 типа «Супер Двора» (два-четыре Мк2, 13 Мк3), пять-семь типа «Шалдаг»; до семи типа «Дабур» в отстое), десантный корабль «Накшон». Морская авиация имеет в своем составе три базовых патрульных самолета IAI-1124 собственного производства (возможно, переданы на хранение) и пять французских противолодочных вертолетов AS565.

В обозримом будущем потенциала ВС Израиля в целом более чем достаточно для парирования любой мыслимой внешней угрозы. Хотя, как показывает практика, угроза может приходить изнутри.

Александр Храмчихин