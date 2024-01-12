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ТАСС

Президент Эстонии выступил против ограничений поставок Киеву вооружений для ударов по РФ

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Алар Карис (Alar Karis)
Алар Карис (Alar Karis).
Источник изображения: cdnn1.img.sputniknews.lt

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничения номенклатуры поставляемых Западом Украине вооружений для ударов по России. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине. Мероприятие транслировалось онлайн.

"Предоставляя военную помощь, мы должны понимать, что невозможно избегать атак по военным целям агрессора, чтобы замедлить или ослабить силы противника или защитить украинский народ. Не должно быть ограничений в отношении вооружений, поставляемых Украине", - сказал он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Украина
Эстония
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