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Военное обозрение

Инвесторы США, Великобритании и Австралии создают специальную сеть для финансирования нового оборонного альянса AUKUS

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AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

Созданный Австралией, Великобританией и США новый военный альянс под названием AUKUS привлек внимание инвесторов из перечисленных трех государств. Они собираются нарастить сотрудничество с военными структурами в целях расширения финансирования военно-промышленного комплекса и различных оборонных программ.

Консультативная компания по инновациям BMNT объявила о создании Сети оборонных инвесторов AUKUS (DIN) в декабре 2023 года. На февраль 2024 года назначено первое собрание инвесторов, которых насчитывается уже около 400. Венчурный капитал группы составляет около 265 миллиардов долларов. Главным направлением инвестиций должно стать внедрение инновационных технологий в сфере обороны и безопасности.

Хизер Ричман, возглавляющая DIN США и сопредседатель группы AUKUS, рассказала западной прессе, что сеть инвесторов создается для более расширенного и адекватного понимания проблем в сфере национальной безопасности. В рамках встреч инвесторов будут проводиться и консультации с представителями министерств обороны Австралии, Великобритании и США.

AUKUS DIN не будет требовать от своих участников членских взносов. Сеть объединит венчурные фонды и группы, связанные с военно-промышленными предприятиями. Примкнуть к ней смогут и частные инвесторы, знакомые с инвестированием в национальную безопасность.

В основном список участвующих в проекте инвестиционных фондов представлен американскими структурами, но растет и количество представителей двух других государств – Австралии, которая представлена 40 инвесторами, и Великобритании, от которой в проекте участвуют около 80 инвесторов.

В то же время, эксперты отмечают, что оборонно-промышленная база в США и количество инвесторов в этой стране значительно выше, чем в Австралии и Великобритании. В период с 2021 по 2023 годы американские стартапы, специализирующиеся в сфере военной промышленности, смогли привлечь более 100 миллиардов долларов частного капитала, что на 40 процентов больше, чем в предыдущие четыре года.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
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