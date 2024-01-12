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Военное обозрение

СБ ООН принял резолюцию США по Красному морю без предложенных Россией поправок

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Источник изображения: topwar.ru

Совбез ООН большинством голосов проголосовал за резолюцию по Красному морю, ранее предложенную США и Японией. Документ содержит в себе 11 пунктов, а его суть сводится к призыву немедленного прекращения нападения йеменских хуситов на торговые суда, а также резкому осуждению уже произошедших инцидентов.

Принятие резолюции поддержали 11 государств. При этом четыре страны-участницы, включая Россию и Китай – воздержались от голосования.

Здесь стоит отметить, что позиция нашей страны обоснована пресловутыми «двойными стандартами» США и их союзников.

Все дело в том, что еще до голосования российская сторона предлагала внести в документ поправки, в первую очередь, касающиеся первопричины происходящего. Ведь, хуситы нападают на суда, имеющие отношение к Израилю, который прямо сейчас «стирает с лица Земли» сектор Газа. Другими словами, атаки повстанцев несут в себе конкретную цель - препятствовать уничтожению палестинского анклава вместе с его жителями.

В то же время в документе ничего о палестино-израильском конфликте и вызванной им напряженности на Ближнем Востоке не сказано. Следовательно, со слов постпреда России при ООН Василия Небензи, без упоминания данного важного факта в резолюции нарушается причинно-следственная связь.

Кроме того, в документе присутствует формулировка: «принимает во внимание право стран-членов [ООН] в соответствии с международным правом защищать свои суда от нападений». Российская сторона предлагала исключить из нее часть: «защищать свои суда от нападений». Ведь очевидно, что США и их союзники, которые уже сколотили коалицию, обязательно используют ее для вполне вероятного вторжения в Йемен.

Естественно, Совбез ООН предложения России отклонил. В итоге, документ был принят в том виде, в каком его подали США и Япония.

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Израиль
Йемен
Китай
Россия
США
Япония
Компании
ООН
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