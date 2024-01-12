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ЦАМТО

Эквадор передаст США старую технику советского/российского производства в обмен на новую американскую

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Флаг страны Эквадор.

ЦАМТО, 11 января. Правительство Эквадора до конца января осуществит обмен старой советской/российской техники на новую из США стоимостью в 200 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент страны Даниэль Нобоа.

"Да, одна из программ – обмен старой техники советского/российского производства на современное оборудование на сумму 200 млн. долл. Мы завершим обмен в конце текущего месяца", – сказал Д.Нобоа в интервью радиостанции Canela, комментируя сотрудничество с Вашингтоном в вопросах безопасности.

Политик не уточнил, о какой технике идет речь – военного или гражданского назначения. Известно, что в стране используют российские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла", однако передача военной техники третьим странам запрещена по условиям контрактов.

Местные СМИ год назад сообщали, что правительство экс-президента Гильермо Лассо рассматривало возможную передачу Украине российской техники, однако никаких действий властей тогда не последовало. В 2023 году замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду на то, что Эквадор не будет поставлять вооружения на Украину.

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Украина
Эквадор
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
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