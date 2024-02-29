США предлагали Эквадору новый самолет ВТА C-130H "Геркулес" в обмен на технику российского производства

ЦАМТО, 28 февраля. По информации Infodefensa.com, в рамках подписанных в январе соглашений о передаче вооружений российского / советского производства, США намеревались передать Эквадору новый самолет C-130H "Геркулес".

Предполагалось, что C-130H будет поставлен в марте следующего года и усилит возможности 111-й тяжелой транспортной эскадрильи 11-го транспортного авиакрыла, размещенной на авиабазе Котопакси.

США пообещали предоставить для эксплуатации нового C-130H техническую, а также логистическую поддержку, поставить комплектующие и запасные части, провести обучение пилотов и технического персонала.

Как сообщал ЦАМТО, в январе президент Даниэль Нобоа на фоне сложной ситуации в сфере безопасности в стране объявил, что Кито согласился обменять российскую военную технику, являющуюся "металлоломом", на новое американское вооружение стоимостью около 200 млн. долл. Речь, в частности, шла о передаче из состава ВС Эквадора российских вертолетов Ми-171 и Ми-17-1В, РСЗО БМ-21 "Град", ПЗРК и других систем.

Президент заявил, что двусторонние соглашения с США предполагают передачу ВВТ с целью получения взамен новых американских систем и постоянной помощи. В ответ посольство России заявило, что подобное решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора.

Представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что в случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне, Эквадор нарушит свои международные обязательства, поскольку заключенное странами соглашение о военно-техническом сотрудничестве не допускает передачу третьей стороне продукции военного назначения без письменного согласия страны-поставщика.

В итоге Даниэль Нобоа 23 февраля заявил, что правительство Эквадора отказалось от планов по обмену устаревшего советского оружия на американские системы, поскольку первоначально его передача Украине не предполагалась. По словам главы государства, Эквадор не хочет принимать участие в поставках оружия для вооруженного конфликта на Украине.