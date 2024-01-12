Глава Австрийской партии свободы заявил о равном отношении к сторонам конфликта на Украине

Герберт Кикль отметил, что выступает за то, чтобы Европа придерживалась нейтралитета

ВЕНА, 11 января. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил, что поддерживает европейский нейтралитет и в равной степени критикует действия как Украины, так и России.

"Я точно так же критикую Россию, как и Украину", - сказал Кикль в эфире телеканала ORF. Он отметил, что АПС неоднократно осуждала начало российской спецоперации на Украине. Политик также сравнил "попытки [президента Украины Владимира] Зеленского вовлечь весь блок НАТО в прямое противостояние с Россией на Украине" с началом СВО Москвой и выступил за нейтралитет Европы в этом вопросе.

Согласно данным социологического опроса, опубликованным Австрийским агентством печати 27 декабря, АПС является самой популярной политической силой страны (29,7%). Правящие Австрийская народная партия (20,7%) и "Зеленые" (9,1%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% населения.