Белый дом заявил, что не располагает данными о сотрудничестве КНДР и ХАМАС в военной сфере

Сотрудник СНБ Джон Кирби вновь повторил утверждения о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет якобы для применения их на Украине

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Администрация США не располагает информацией, которая свидетельствовала бы о каком-либо сотрудничестве в военной сфере между КНДР и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я не видел никаких свидетельств, не знаю о каких-либо свидетельствах того, что есть какое-то военное сотрудничество между ХАМАС и Северной Кореей", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. Кирби добавил, что не располагает данными, которые "подтверждали бы это".

Сотрудник СНБ в связи с этим вновь повторил утверждения о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет якобы для применения их на Украине. 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь

В середине октября 2023 года Radio Free Asia выступило с утверждением, что боевики ХАМАС могли использовать гранатометы F-7 производства КНДР. 1 ноября постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что это слухи, распространяемые подконтрольными властям США СМИ в рамках кампании по дискредитации Пхеньяна.