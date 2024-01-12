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ТАСС

МИД РФ: Запад в Давосе попытается обманом перетянуть на сторону Киева страны Юга и Востока

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча пройдет 14 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Встреча в Давосе, которая пройдет 14 января, будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Встреча в Давосе будет использована ими [странами Запада] для того, чтобы путем обмана и шантажа в очередной раз попытаться перетянуть на свою сторону страны глобального Юга и Востока. Убеждены, что наши партнеры в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

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Страны
Россия
Украина
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