МИД РФ: Запад в Давосе попытается обманом перетянуть на сторону Киева страны Юга и Востока

Встреча пройдет 14 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Встреча в Давосе, которая пройдет 14 января, будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Встреча в Давосе будет использована ими [странами Запада] для того, чтобы путем обмана и шантажа в очередной раз попытаться перетянуть на свою сторону страны глобального Юга и Востока. Убеждены, что наши партнеры в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.