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Военное обозрение

Начальник Генштаба Швеции предупредил о подорожании боеприпасов для Украины в несколько раз

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине практически опустошил арсеналы западных стран, отправивших свои запасы снарядов Киеву. Дефицит боеприпасов на фоне желания Европы снова заполнить свои арсеналы, а также необходимости оказывать военную помощь Украине, привел к значительному росту цен на снаряды для ВСУ. Об этом сообщил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон.

Западные страны уже не могут поставлять Киеву боеприпасы в объемах 2022 - 2023 годов, поскольку не обладают такими возможностями, да и с ценами не все так просто. На сегодняшний день они взлетели в 5-10 раз по сравнению с 2022 годом. Снаряды сегодня пользуются огромным спросом, на них выстроилась целая очередь из желающих закупить. Это позволяет компаниям-производителям задирать цены. Например, один артиллерийский снаряд калибра 155 мм, выпущенный концерном Rheinmetall, стоит 3,6 тысячи евро, хотя еще полгода назад его цена не превышала 2-х тысяч.

Цена на боеприпасы, необходимые для военных действий на Украине, выросла в 5–10 раз по сравнению с тем, что было до начала конфликта

- заявил Клаэсон.

В декабре прошлого оружейные компании предупредили, что цены на боеприпасы поползут вверх по причине дефицита пороха. Так что объявленные цены еще не самые высокие. Как ранее сообщало "Военное Обозрение", снарядный голод ВСУ может привести к потере Украиной территорий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Компании
Rheinmetall
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