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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО активно применяют передовое отечественное вооружение. Одним из примеров является использование малогабаритной мобильной РЛС «Соболятник», которая способна обнаруживать, как подвижные, так и статические цели на расстоянии до 30 км, а главное, определять их характеристики, различая личный состав противника и технику.

Согласно данным из открытых источников, данная РЛС, несмотря на свои малые габариты, способна обнаружить и автоматически сопровождать до 20 целей.

Об эффективной совместной работе расчета РЛС «Соболятник» и операторов БПЛА рассказал разведчик-наблюдатель из подразделения Западной группировки войск ВС РФ с позывным «Депутат».

Со слов военного, главной задачей расчета является наблюдение за тылом противника с целью получения информации о его резерве, количестве и характеристиках военной техники.

Точность, можно сказать – без погрешности

- охарактеризовал военный работу мобильной РЛС.

Как выразился «Депутат», в приоритете «охота» за «чем-то крупным». В частности, западной техникой вроде немецких «Леопардов» и пр.

В качестве примера военный привел случай с обнаружением БМП «Брэдли».

С его слов, операторы БПЛА подняли дрон и передали координаты вражеской машины артиллеристам, которые начали вести обстрел мелким калибром, не уничтожая цель, чтобы противник запросил подкрепление.

Дождавшись прибытия поддержки в виде танка ВСУ, военнослужащие ВС РФ уничтожили сразу две цели.

Сегодня стало известно о том, что после уничтожения живой силы противника, ВС РФ продвинулись южнее Новомихайловки