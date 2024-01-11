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В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

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Беспилотник «Куб»
Беспилотник «Куб».
Источник изображения: kalashnikov.media

Модернизированный российский дрон «Куб» может стать проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новому оружию Вооруженных сил России посвящена статья в американском издании Newsweek.

Автор издания Айла Слиско отмечает, что первоначальная версия оружия, которая была представлена в 2019 году, «уже обладала определенными потрясающими функциями». Автор материала также назвала новое российское оружие ночным кошмаром.

Модернизированная версия, вероятно, обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине

Айла Слиско

репортер Newsweek

«Калашников» начал поставки дронов «Куб» еще в декабре

25 декабря стало известно, что концерн «Калашников» начал отгрузку первой партии модернизированных дронов-камикадзе «Куб» заказчику. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников. В концерне отметили, что эти беспилотники хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.

Дроны-камикадзе «Куб» способны обездвиживать танки противника. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что новый беспилотник может атаковать танки сверху и в моторно-трансмиссионное отделение. Когда поврежденный танк останавливается, его можно уничтожить другими средствами.

Предприятия госкорпорации «Ростех» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» еще в феврале 2023 года. Российские барражирующие боеприпасы «Куб» и «Ланцет» разработала компания ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников»). Дроны несут боевые части весом три килограмма. «Куб» и «Ланцет» могут провести в полете до 30 минут, а их максимальная скорость составляет 130 километров в час.

Российская армия получит новые гаубицы и управляемые БМП

В конце 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о новой технике, которая появится в зоне проведения СВО. Например, в зоне боевых действия появится новейшая российская гаубица «Коалиция». Она должна обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, отметил Чемезов. По его словам, для того, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы, в зоне боевых действий нужны гаубицы подобного класса.

Также в зоне СВО на Украине собираются опробовать дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП). Чемезов заявил, что подобная техника перспективна, так как «позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях». Он отметил, что сейчас машина проходит испытания. После их завершения БМП должны опробовать уже непосредственно в боевых условиях.

Помимо этого, в России сейчас созданы и активно применяются новые малогабаритные радиолокационные станции для защиты от налетов дронов с Украины.

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